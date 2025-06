Ceará passa por teste de alerta de desastres da Defesa Civil e sistema entra em operação no Estado

Um aviso sonoro no celular e uma mensagem de texto simultânea da Defesa Civil que dizia “alerta extremo” foi disparado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por volta das 14h15min, deste sábado (14). Após problemas técnicos, a população de Fortaleza só recebeu o aviso às 16h11.

A ação é a ativação de um teste do Governo Federal de um novo sistema de alerta da Defesa Civil nacional na região.

O primeiro estado do Nordeste a receber o alerta foi a Paraíba. A reportagem apurou que os problemas técnicos iniciaram em Sergipe, desencadeando o atraso no horário previsto para as demais localidades.

No Ceará, com o sistema em operação, o aviso servirá para alertar sobre chuvas intensas, alagamentos e enxurradas, por exemplo. No Estado, disparo chegou aos celulares por volta de

Na ativação do novo sistema em Brasília, Lula estava acompanhado de diversos ministros, dentre eles, o da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. Já em Fortaleza, o comandante da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Haroldo Gondim, acompanhou a demonstração no Mercado São Sebastião, no Centro, ao lado do gerente regional Nordeste da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Gilberto Studart.

No Ceará, além de Fortaleza, residentes de Aquiraz, Caucaia e Uruburetama também passaram pelo teste.

Funcionamento do sistema

A ação, segundo o Governo Federal, é uma estratégia para fortalecer a prevenção de desastres e salvar vidas. O envio dos alertas é coordenado pelo MIDR e ocorreu em 36 cidades dos 9 estados do Nordeste, com intervalo de um minuto entre cada alerta.

O Ministro da Integração e do Desenvolvimento Social, Waldez Goés, pontuou que os Estados do Nordeste vêm sendo capacitados desde o início deste ano de 2025 e destacou os desafios dos eventos climáticos no Brasil nos últimos anos: "a gente não evita o evento, mas evita que as pessoas tenham a vida ceifada", disse.

O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri, destacou durante o acionamento a importância do serviço "protege vidas". Conforme o Governo Federal, a iniciativa prepara a população para o início da operação oficial do sistema na região, prevista para 18 de junho.

Confira as cidades que participaram da simulação neste sábado (14):

Alagoas: Maceió, Marechal Deodoro, Pilar, São Luís do Quitunde

Bahia: Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista, Santa Cruz Cabrália

Ceará: Fortaleza, Aquiraz, Caucaia, Uruburetama

Maranhão: São Luís, Paço Lumiar, Trizidela do Vale, Imperatriz

Paraíba: João Pessoa, Alagoa Nova, Itatuba, Coremas

Pernambuco: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Ipojuca

Piauí: Teresina, Urucuí, Picos, Esperantina

Rio Grande do Norte: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz

Sergipe: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância, Lagarto

Como foi o teste?

Na demonstração, a mensagem foi sobreposta ao conteúdo exibido no celular, com som de alerta que tocou mesmo em aparelhos que estavam programados no modo silencioso. Não havia necessidade de cadastro prévio e o aviso estava programado para chegar a todos os dispositivos compatíveis localizados na área de cobertura.

Legenda: O evento começou em torno das 13h30 Foto: Reprodução/Governo Federal

A mensagem que apareceu durante o teste dizia “ALERTA EXTREMO – Defesa Civil: ALERTA DE DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência no estado. Para mais informações, consulte o site do Defesa Civil Alerta. ”

Durante a simulação, os técnicos da Defesa Civil Nacional estavam em diversas cidades do Nordeste monitorando o recebimento das mensagens e apoiando o uso da nova tecnologia. Após a capacitação, o Governo Federal destaca que “o envio dos alertas será de responsabilidade direta dos órgãos locais”.

Sistema em uso

Para continuar recebendo os alertas não há necessidade de cadastro, pois os informes serão enviados automaticamente por meio do sistema.

O sistema já alcançou as regiões Sul e Sudeste, onde funciona desde dezembro de 2024. A projeção é que será levado ao Norte e ao Centro-Oeste nos próximos meses. Até o fim de 2025, a expectativa é que o Defesa Civil Alerta esteja disponível em todo o país.