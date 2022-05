Ceará investiga mais dois casos suspeitos de hepatite de causa desconhecida

O Ceará investiga dois casos suspeitos da hepatite de causa desconhecida. Os pacientes são uma criança e um adolescente. A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) na tarde desta terça-feira (24).

A investigação é conduzida pela Vigilância Epidemiológica. A primeira suspeita do Estado foi descartada após investigação, nesta segunda (23).

A Sesa reforça que, até esta terça, não houve confirmação da doença no Estado.

"Mais informações sobre os casos suspeitos não podem ser repassadas, para preservar pacientes e famílias, além de não interferir nas investigações", diz a Pasta, em nota.

Hepatite 'misteriosa'

Centenas de casos da doença "misteriosa" foram registrados no mundo todo, com maior incidência no Reino Unido, com 197.

A principal hipótese de causa da doença é a presença do adenovírus "tipo 41", embora os especialistas dos Centros para Prevenção e Controle de Doenças (CDC), dos Estados Unidos, investiguem outros fatores, como, por exemplo, se uma infecção anterior de Covid-19 teria tornado os menores de idade mais suscetíveis.

Não há provas de que esta hepatite tenha relação com as vacinas contra a Covid-19, porque, no mundo, na maioria dos casos são crianças menores de cinco anos ou muito novas para terem recebido a vacina.