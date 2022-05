Ministério da Saúde cria sala para monitorar casos desconhecidos de hepatite aguda em crianças

Após o surgimento de 44 casos de hepatite aguda infantil no Brasil, o Ministério da Saúde instalou uma sala para investigar as ocorrências de origem desconhecida. O espaço, aberto na última sexta-feira (13), deve monitorar as notificações e apoiar as investigações sobre as causas da enfermidade.

De acordo com a Agência Brasil, a sala seguirá ativa todos os dias da semana e buscará padronizar as informações apuradas.

Todas as secretarias municipais e estaduais de saúde, assim como os laboratórios centrais e de saúde pública foram orientados a notificar os casos.

Ministério da Saúde "O objetivo também é contribuir para o esforço internacional na busca de identificação do agente etiológico responsável pela ocorrência da hepatite aguda de causa ainda desconhecida".

Casos no Brasil

O País concentra 44 casos de hepatite aguda já notificados, porém, três foram descartados e os outros seguem em monitoramento. Dentre os estados que já reportaram ocorrências à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério, estão:

São Paulo: 14 casos;

14 casos; Minas Gerais: 7 casos;

7 casos; Rio de Janeiro: 6 casos;

6 casos; Paraná: 2 casos;

2 casos; Pernambuco: 3 casos;

3 casos; Santa Catarina: 3 casos;

3 casos; Rio Grande do Sul: 3 casos;

3 casos; Mato Grosso do Sul: 2 casos;

2 casos; Espírito Santo: 1 caso.

A Agência Brasil ainda detalhou que a sala instaurada pelo Ministério agrega a participação de técnicos da pasta, da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e de especialistas convidados.

Ocorrências internacionais

Em cenário internacional, pelo menos 20 países já registraram cerca de 200 casos de hepatite de origem desconhecida, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Apesar da doença não se manifestar de modo severo, o transplante de fígado foi necessário em cerca de 10% das ocorrências.

A maioria dos casos reportados, até o último dia 29, se concentraram no Reino Unido, representando 163 pacientes. Além desse país, também tiveram casos da doença:

Espanha;

Dinamarca;

Irlanda;

Itália;

Noruega;

França;

Romênia;

Bélgica;

Argentina;

Holanda;

Israel;

Estados Unidos.

A hepatite aguda tem afetado principalmente crianças e jovens entre um mês de vida até os 16 anos. Até este mês, foi relatada somente a morte de um paciente.