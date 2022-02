Ceará apresenta plataforma de monitoramento de dados sociais dos municípios do Estado

A ferramenta, resultado do Pacto pelo Fortalecimento das Políticas de Assistência Social, traz indicadores em painéis visuais sobre auxílios sociais, educação, moradia, trabalho e renda, e pode ser acessada por qualquer pessoa através do site do projeto.

Conforme a pesquisadora e integrante do programa Cientista Chefe da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos humanos (SPS), Márcia Tavares, as informações presentes na plataforma podem ser usadas por gestores municipais para basear as tomadas de decisões, através das análises científicas. Também é possível que os titulares acompanhem as ações e os auxílios públicos da área através do Big Data Social.

A plataforma foi desenvolvida e pelo Laboratório de Dados e Inovação do Governo do Estado do Ceará (Laboratório Íris), em parceria com o Programa Cientista-Chefe da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico (Funcap).

Como funciona o Big Data Social

Big Data Social reúne dados fornecidos pela estratégia Citizen Relationship Management — CzRM (Gestão de Relacionamento com o Cidadão) e a Plataforma Mais Infância — banco de informações do Programa Mais Infância do Ceará.

Segundo Governo do Estado, o CzRM é um programa que deve integrar as bases do sistema de agentes sociais do Ceará e do Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais para entregar informações sobre as famílias e membros delas.

Ticiana Linhares Coordenadora do projeto no Programa Cientista Chefe e cientista de dados do ÍRIS, “O Big Data Social traz uma visão macro da Proteção Social, no estado e nos municípios. Já o CzRM apresenta uma visão micro, com informações por famílias e por pessoas dessas famílias. Por meio dessas plataformas, da integração desses dados, é possível tomar decisões mais assertivas."

Entrega de computadores e tablets

Na ocasião, além da apresentação do Big Data Social, foram entregues 395 computadores aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do Estado. Os 184 agentes sociais Mais Infância, bolsistas selecionados para acompanhar as famílias beneficiadas com o Cartão Mais Infância, também receberam um tablet cada.

Os profissionais ainda receberam certificados de reconhecimento de bom desempenho pelo trabalho desempenhado na função. No evento, a primeira-dama Onélia Santana ainda assinou um edital de concessão de mais 30 bolsas para a vaga de agentes sociais Mais Infância.

