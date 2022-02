Incêndio em apartamento de condomínio no bairro Cocó levanta coluna de fumaça preta; veja vídeo

Um apartamento de um prédio residencial localizado na avenida Padre Antônio Tomás, no bairro Cocó, em Fortaleza, pegou fogo no fim da tarde desta quarta-feira (23). O incêndio causou uma coluna de fumaça preta vista em vários pontos da Capital. O calor chegou a fazer com que estruturas de vidro quebrassem.

De acordo com o Tenente Dutra, do Corpo de Bombeiros do Ceará, equipes de bombeiros do Mucuripe foram ao local, para debelar as chamas. Até a publicação, ainda não se sabia o que causou o incêndio.

O Major Filipe Ribeiro, responsável pela operação do Corpo de Bombeiros, detalhou que os agentes irão fazer uma inspeção final do prédio para avaliar a edificação como um todo.

Caso seja identificado algum risco de estrutura ou comprometimento estrutural, podem requisitar uma avaliação mais detalhada por parte da Defesa Civil.

Major Filipe Ribeiro Corpo de Bombeiros "Se não tiver nenhum indício de risco estrutural, de comprometimento da estrutura, a gente isola a unidade. Isola a energia, o gás e a água, e o resto do prédio pode funcionar normalmente".

Por volta das 20h da noite, o incêndio foi debelado e os bombeiros passam a se concentrar na fase de rescaldo. “A gente vai monitorando e mapeando o local, tentando descobrir pontos de provável reignição e eliminar esses pontos antes que volte a chama”, explicou.

ACIDENTE NO 3º PISO

A modelo e estudante de Jornalismo Letícia Medeiros, moradora do condomínio, informou que o acidente aconteceu no 3º piso do condomínio, logo acima de seu apartamento.

No elevador, o local do incêncio está identificado como 2º andar, já que o primeiro piso é um salão de festas e somente a partir do segundo piso os andares são contados. O edifício concentra apenas uma residência por piso.

Legenda: Tem três carros do Corpo dos Bombeiros chegaram ao local para atender a ocorrência Foto: Rafaela Duarte

A jovem relatou que os proprietários não estavam no local no momento do incêndio e que o apartamento estava passando por reformas.

"Uma das últimas pessoas responsáveis pela reforma saiu às 17h e uma das donas da casa saiu também nesse horário e depois recebeu a informação de que o apartamento dela estava pegando fogo", detalhou.

SUSPEITA DE EXPLOSÃO

Letícia ainda acrescentou que não se sabe o motivo exato do incêndio, mas que acreditam que o incêndio começou após uma falha em alguma das máquinas de ar-condicionado. Isso porque o fogo saiu da parte de trás do prédio, onde está localizada a área de serviço e os equipamentos.

Letícia Medeiros Modelo "A gente só escutou a explosão de alguma coisa e assim, o fogo foi vindo todo para essa parte de trás, mas a fumaça foi vindo para a parte de frente".

Além das chamas, Letícia relata ter escutado a explosão de vidros e talvez de eletrodomésticos. Os moradores seguiram o procedimento de segurança e evacuaram os apartamentos. "Está tudo bem agora, está todo mundo embaixo. Foi bem impactante, mas está tudo bem", finalizou.

VISTORIAS E INCERTEZAS

O comerciante Carlos Vieira, morador do 14º andar, estava caminhando com o seu animal no parque quando sua filha ligou pedindo para que ele saísse do prédio, por conta do incêndio. O homem explicou que não estava no apartamento.

Carlos Vieira Comerciante “Vim averiguar para ver se realmente estava acontecendo o fato, que era verdade. Os bombeiros chegaram a amenizar, controlar o fogo, mas ninguém pode subir por enquanto, porque tem que haver a vistoria, para saber se a gente pode ou não dormir”.

No momento do incêndio, sua secretária e sogra estavam no prédio, mas ambas desceram o mais rápido possível. “Graças a Deus não aconteceu nada com elas. Está tudo bem, está tudo controlado, vamos só ver como vamos dormir. Tem que ter essa vistoria antes".

VÍTIMAS DO INCÊNDIO

Carlos Vieira também compartilhou o caso de um rapaz do 15º andar que se sentiu sufocado com a fumaça e precisou quebrar o vidro do apartamento com um soco. No entanto, apesar de machucar o braço, conseguiu escapar da fumaça e sair do prédio.

Além desse caso, o Major Filipe Ribeiro relatou a ocorrência de uma mulher de 22 anos que também inalou fumaça, mas logo foi conduzida ao Hospital Aldeota pela ambulância do Corpo de Bombeiros.