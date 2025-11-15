Diário do Nordeste
CE abre seleção para bolsas de R$ 1.500; veja como participar

O edital tem 800 vagas do Programa Agente Rural.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Homem visto de costas veste uma camisa azul com a frase “AGENTE RURAL” estampada em branco. Ele está em um ambiente externo, sob luz natural, onde outras pessoas — também usando roupas e bonés azuis — aparecem ao fundo de forma desfocada. A cena sugere uma atividade de campo ou visita técnica em área rural, com árvores e vegetação ao redor.
Legenda: Os agraciados receberão bolsas para aprendizado no exercício das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural.
Foto: Divulgação/SDA.

A Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA) abriu processo seletivo para concessão de bolsas no valor de R$ 1,5 mil do Programa Agente Rural. As inscrições começam no dia 17 e vão até 27 de novembro deste ano, exclusivamente pelo Sistema de Inscrição e Seleção da SDA (SISSEL).

O edital contempla 801 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, distribuídas entre diversos municípios cearenses.  

Os selecionados passarão por formação no âmbito das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), com metodologias participativas, técnicas de cultivo e produção sustentável, a fim de fomentar as potencialidades existentes nas culturas, criações, no
âmbito agrícola e não agrícola.

Podem se candidatar às bolsas de extensão rural agricultores e agricultoras familiares com nível fundamental e/ou médio, que tenham experiência em atividades comunitárias, mobilização social e ações relacionadas ao fortalecimento da agricultura familiar.

Para isso, será necessário fazer prova objetiva e análise curricular, aplicadas em duas fases do processo de seleção. 

O edital completo, incluindo requisitos, cronograma, distribuição de vagas e orientações para inscrição, está disponível neste link.

