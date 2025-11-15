CE abre seleção para bolsas de R$ 1.500; veja como participar

A Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA) abriu processo seletivo para concessão de bolsas no valor de R$ 1,5 mil do Programa Agente Rural. As inscrições começam no dia 17 e vão até 27 de novembro deste ano, exclusivamente pelo Sistema de Inscrição e Seleção da SDA (SISSEL).

O edital contempla 801 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, distribuídas entre diversos municípios cearenses.

Os selecionados passarão por formação no âmbito das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), com metodologias participativas, técnicas de cultivo e produção sustentável, a fim de fomentar as potencialidades existentes nas culturas, criações, no

âmbito agrícola e não agrícola.

Podem se candidatar às bolsas de extensão rural agricultores e agricultoras familiares com nível fundamental e/ou médio, que tenham experiência em atividades comunitárias, mobilização social e ações relacionadas ao fortalecimento da agricultura familiar.

Para isso, será necessário fazer prova objetiva e análise curricular, aplicadas em duas fases do processo de seleção.

O edital completo, incluindo requisitos, cronograma, distribuição de vagas e orientações para inscrição, está disponível neste link.