Casal tem filhos com um mês de diferença após recorrer à barriga solidária e engravidar naturalmente

“Enquanto a gente faz planos, Deus ri”. Definitivamente, essa é uma frase que faz sentido na história que envolve o casal cearense Carol Castro e Elias Leite, e a prima de Carol, Julianna de Castro. Tudo começou quando Carol e Elias começaram a jornada como tentantes, nome dado a quem busca engravidar.

Consultas, exames, expectativas e frustrações na jornada de Carol e Elias eram acompanhadas por Julianna, que um dia generosamente se ofereceu para realizar o sonho da prima por meio da barriga solidária. “Um dia a gente estava conversando de maneira descontraída e eu disse: ‘tenho aqui o meu buchinho quebrado, se vocês quiserem, tá aqui’”, lembra Julianna.

Até que um dia, após seis anos de tentativas, Carol buscou Julianna para saber se a oferta estaria de pé. “Eu já estava muito esgotada, frustrada e precisava de uma luz no fim do túnel. Realmente, o tratamento para engravidar é muito doloroso e cansativo”.

A prima topou e Carol, Elias e Julianna conversaram bastante para amadurecer a ideia e começar um plano de ação para que tudo desse certo. Além disso, eles buscaram todos os protocolos necessários, o que inclui uma autorização junto ao Conselho Regional de Medicina do Ceará (Cremec), para seguir com a barriga de solidária.

“Eu nunca tinha pensado nisso (na ideia da barriga solidária) e aí a Carol falou para mim que já vinha conversando sobre isso com a Julianna. Eu falei bastante com as duas, me preocupava muito com a Julianna e com as filhas dela. Minha única exigência foi que a gente não escondesse isso de ninguém, que não fosse criada uma mentira em cima disso”, relata Elias.

Legenda: Elias e Carol acompanhando o nascimento de José Heli Neto Foto: Arquivo pessoal

Julianna é mãe de duas meninas, de oito e de cinco anos. “Fizemos terapia com as filhas da Juliana, enfim, nunca passou pela minha cabeça ser outra pessoa, se fosse para acontecer teria que ser com quem a gente ama e que fizesse parte da nossa história”, relata Carol. “E foi tudo bem leve, fluiu. Julianna é muito de boa e tudo isso tornou o processo bem leve".

Após todos os trâmites, foi feita a transferência para a barriga de Julianna no ano passado. Ali, se iniciava a gestação de José Heli Neto. Mas a história não para por aí, afinal, “enquanto a gente faz planos, Deus ri”, brinca Elias.

A gente fez a transferência (para a barriga da Julianna) e deu tudo certo. Nós tínhamos uma viagem programada há algum tempo e, na viagem, a Carol teve náuseas. Quando voltamos para o Brasil, ela fez um teste de gravidez Elias Leite Esposo de Carol Castro

No teste, a grande surpresa: o positivo. Carol e Elias haviam engravidado de maneira natural e José Heli Neto, gestado na barriga de Julianna, não seria filho único. “Eu jamais imaginei que estivesse grávida. Quando eu cheguei de viagem, fui trabalhar, passei na farmácia e comprei um teste só para descartar completamente, mesmo sabendo que era impossível eu estar grávida. Deu positivo e eu não acreditei. Corri para a farmácia de novo e comprei mais testes. No outro dia, 6h da manhã, estava no laboratório para fazer exame de sangue”, diz Carol.

No momento do teste de gravidez, Elias estava em São Paulo a trabalho. Carol preparou uma surpresa para avisar ao marido da novidade: eles, que já eram três, agora seriam quatro, pais de dois filhos. “Quando eu cheguei, tinha uma surpresa que dizia: ‘agora somos quatro’ e a minha primeira reação foi achar que a Julianna teria gêmeos. Foi a maior surpresa que eu tive na vida!”, relata Elias.

Gratidão e laços fortalecidos

Carol e Elias são pais de Maria Helena, nascida em maio, e de José Heli Neto, nascido em abril da barriga de Julianna, que é madrinha do bebê. “José tem uma mãe de barriga e uma super madrinha. Minha relação com ela sempre foi muito forte, a gente sempre foi muito amiga, irmã e prima e isso se fortaleceu mais ainda”.

É imensurável esse amor que a Julianna depositou nesse ato dela, a gente fica até emocionado. Foi presente de Deus e ela é nosso anjo. Nós estamos muito felizes, vivendo um amor que não tem explicação. Nossos bens mais preciosos Carol Castro Esposa de Elias Leite

Julianna revela que em nenhum momento ela pensou em recuar na decisão de ser barriga solidária da prima. “Foi minha primeira vez como barriga solidária, nunca pensei que um dia seria, via isso só na TV. Eles fizeram de tudo para que eu não tivesse nenhuma preocupação, me abraçaram mesmo”.

Ela lembra da reação e da felicidade quando soube que, cerca de um mês após a transferência, Carol estava grávida. “Eu disse: 'mulher, não acredito!' Foi muita festa, foi bem engraçado”. Sobre a aceitação das filhas em relação à novidade, Julianna conta tranquilamente que as crianças receberam muito bem. “Elas perguntavam o que o José Heli Neto ia ser delas, se era primo, se era irmão, e eu dizia que seria o que elas quisessem”.

Barriga solidária

A barriga solidária é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). Atualmente, tramita no Senado Federal um conjunto de mudanças no Código Civil Brasileiro, entre elas a autorização para que uma pessoa geste um filho para um casal ou pessoa que, por causa natural ou contraindicação médica, não possa gestar.

O texto proíbe, entretanto, a "cessão temporária do útero" com finalidade lucrativa ou comercial — fenômeno mais conhecido como barriga de aluguel.