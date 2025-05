Regras para divórcio, herança e barriga de aluguel podem mudar em novo Código Civil; entenda

A vida cotidiana das pessoas é regida pelo Código Civil brasileiro. Nele, são estabelecidas as regras de todas as relações privadas das pessoas — sejam elas físicas ou jurídicas — desde antes do nascimento até depois da morte. O que impacta, claro, nas famílias brasileiras.

O projeto de lei 4/2025, de autoria de Rodrigo Pacheco, pretende modificar mais de mil artigos do regramento atual, fazendo mudanças sensíveis nas relações familiares, indo desde o próprio conceito de família até processos como o casamento, o divórcio e a herança.

Veja também PontoPoder Redes sociais e milhas aéreas como herança? Novo Código Civil propõe a criação de patrimônio digital

O novo Código Civil legitima, por exemplo, a união homoafetiva — os casamentos entre pessoas do mesmo sexo são permitidos por entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), mas não estão na legislação brasileira.

Quanto aos filhos, o texto prevê registro imediato de paternidade quando o pai recusar o exame de DNA e impõe regras mais rígidas para a reprodução assistida — além de proibir a "barriga de aluguel", ou seja, a cessão temporária do útero pela mulher em troca de benefícios financeiros.

A proposição retira ainda o cônjuge como herdeiro caso haja descendentes (filhos e netos) ou ascendentes (pais e avós) e permite o divórcio unilateral sem a necessidade de ação judicial.

Até mesmo os pets, cada vez mais importantes na rotina familiar, foram incluídos nas modificações do Código Civil. Eles passam a ser considerados seres sencientes e passíveis de proteção jurídica.

O Ponto Poder explica o que muda quanto à família e a temas relacionados a ela com o novo Código Civil:

União homoafetiva

Permitida no Brasil desde 2011, a união homoafetiva ainda não era prevista na legislação brasileira.

O novo Código Civil substituiu a expressão "homem e mulher" por "duas pessoas" tanto no capítulo destinado a casamento como no que trata de união estável, igualando assim todos os relacionamentos, hétero ou homoafetivos.

Proteção a todas as famílias

O novo Código Civil terá uma ampliação do conceito de família. Assim, além da família conjugal já prevista, passa a ser definido o vínculo não conjugal — como mãe ou pai solo e filho ou irmã e irmão —, que passa a ser chamado parental.

Fica reconhecido ainda o parentesco por consanguinidade, mesmo em casos de barriga solidária, e o parentesco por socioafetividade. "A inexistência de vínculo genético não exclui a filiação se comprovada a presença de vínculo de socioafetividade", estabelece o projeto de lei.

São feitas ainda outras substituições de termos, como:

"Entidade familiar" por “família”;

"companheiro" por "convivente" nos casos de união estável; e

"poder familiar" por "autoridade parental".

O texto busca garantir ainda o direito à multiparentalidade, o que permite a coexistência de vínculos maternos ou paternos em relação a mesma pessoa. Caso não haja consenso com os genitores naturais, é possível pedir esse reconhecimento judicialmente.

Cônjuges deixam de ser herdeiros

O texto retirou o termo "cônjuge" da lista de "herdeiro necessário" — que engloba todos aqueles de quem não pode ser tirado o direito à herança em caso de morte do familiar. Estão na lista os descendentes, como filhos e netos, e os ascendentes, como pais e avós.

Na justificativa, é citado que, para a elaboração do novo Código Civil, foi preciso "repensar a posição do cônjuge e do companheiro na sucessão legítima".

"Chegando-se à conclusão de que eles não deveriam mais figurar como herdeiros necessários, nem muito menos concorrer com os descendentes e ascendentes do autor da herança", pontua a justificativa.

Os cônjuges continuam a ser herdeiros legítimos, ou seja, ainda podem ser incluídos no testamento. Contudo, esse direito pode ser mais facilmente contestado, o que não é possível no regramento atual.

Na ausência dos descendentes necessários e de testamento, "será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge ou ao convivente sobrevivente", diz o texto do projeto de lei.

Divórcio unilateral

O novo Código Civil estabelece uma nova modalidade de divórcio: o unilateral. Nele, sem a necessidade de ingressar com ação judicial, a pessoa precisa apenas solicitar a separação no cartório em que foi registrada a união do casal.

Uma notificação será enviada ao cônjuge e se, em até cinco dias, ela não for atendida, o divórcio será efetivado.

Hoje, existem três formas de divórcio:

Consensual;

judicial, quando há divergência; e

extrajudicial, feito em cartório com o consenso do casal.

Na justificativa do projeto, é pontuado que essa modificação "resultará em efetiva e concreta desburocratização, porquanto independe da aquiescência da outra parte, dispensando-se até mesmo a lavratura de escritura pública".

Também foi regulado o direito ao divórcio post mortem, ou seja, quando a pessoa ajuizou o pedido de divórcio, mas vem a falecer antes do resultado. A proposta estabelece que o processo não será mais extinto após a morte, caso seja do interesse dos herdeiros. Nestes casos, a sentença retroagirá à data do óbito.

O texto também estabelece uma compensação financeira, no momento do divórcio, ao cônjuge que ficou responsável pelo trabalho doméstico e o cuidado com os filhos. O valor será estabelecido pelo juiz responsável pela análise do caso.

Mudança no regime de bens

Outro processo que pode ser desburocratizado caso o novo Código Civil seja aprovado é o de mudança no regime de bens. A proposta estabelece que essa alteração poderá ser feita em cartório. Hoje, só é permitida com autorização judicial.

Reprodução assistida

O novo Código Civil cria regras para a reprodução assistida no País. Hoje, a situação é regulamentada por meio de resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM), mas não há legislação específica sobre o tema.

A proposição proíbe o uso das técnicas reprodutivas para:

Fecundar ócitos humanos com qualquer outra finalidade que não o da procriação humana;

criar seres humanos geneticamente modificados;

criar embriões para investigação de qualquer natureza;

criar embriões com finalidade de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou quimeras; e

intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica para identificação e tratamento de doenças graves.

O texto estabelece ainda que é proibida a comercialização de óvulos e espermatozoides, sendo permitida apenas a "doação pura e simples". Os doadores devem permanecer em sigilo, e a escolha para o tratamento caberá apenas ao médico responsável.

A autorização para ter informações sobre o doador será permitida à pessoa fruto do material genético dele apenas com autorização judicial. O mesmo vale para o doador. No entanto, não existirá nenhum vínculo de filiação entre doação e pessoa nascida de seu material genético.

Existe ainda a possibilidade de doação de óvulo, espermatozoide ou embrião após a morte da pessoa, desde que essa tenha deixado autorização por escrito para isso, indicando a quem será destinado essa doação. Neste caso, o doador post mortem terá o vínculo filho e genitor estabelecido juridicamente.

"Barriga de aluguel"

O novo Código Civil autoriza que uma pessoa geste um filho para um casal ou uma pessoa que, por causa natural ou por contraindicação médica, não possa gestar.

Contudo, é proibido a "cessão temporária do útero", como é chamada no texto, com finalidade lucrativa ou comercial — fenômeno mais conhecido como barriga de aluguel.

"A cedente temporária do útero deve, preferencialmente, ter vínculo de parentesco com os autores do projeto parental", continua a proposta, o que é conhecido popularmente por "barriga solidária".

Todo o processo deve ser formalizado por escrito, inclusive com a atribuição sobre quem terá o vínculo de filiação.

Pensão alimentícia na gravidez

O texto amplia a pensão alimentícia para o momento da gravidez, para "contribuir para o sustento do nascituro e da gestante". Não será necessário comprovar a paternidade, apenas indícios suficientes para a decisão do magistrado.

O valor dos chamados alimentos gravídicos será estabelecido de acordo com a necessidade da gestante e das possibilidades do genitor, cobrindo o período que vai desde a concepção até o fim da gestação.

Além da alimentação, o valor deve ser suficiente para cobrir a assistência médica e assistência psicológica. "Com o nascimento, os alimentos serão convertidos integralmente em pensão alimentícia em favor do filho", determina o texto da proposta.

Registro de paternidade

É feita ainda uma mudança quanto ao reconhecimento de paternidade das crianças brasileiras. A mãe irá indicar quem é o genitor, que será notificado pessoalmente. Caso não compareça ao cartório ou recuse o exame de DNA, ele terá o nome imediatamente incluído no registro de nascimento.

"Tal providência impede que mães aguardem meses ou anos o reconhecimento de um vínculo paterno-filial, frequentemente negado por mágoa, desconsideração ou capricho", justifica o texto do projeto de lei.

Ainda é previsto que se o genitor tiver falecido ou não seja possível localizá-lo, o juiz poderá pedir a realização de DNA em parentes consanguíneos.

Veja também Ceará Ceará tem 60 mil crianças sem pai na certidão e impactos podem durar por toda a vida

Proteção aos animais

O novo Código Civil busca garantir proteção jurídica aos animais, que são declarados seres vivos sencientes, ou seja, capazes de ter sensações e emoções.

Fica prevista ainda o compartilhamento de despesas e de companhia entre ex-cônjuges que tinham um ou mais animais de estimação quando em união estável ou casamento