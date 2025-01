Campanha Residentes do Ceará do Beach Park retorna com ingressos por R$ 170 no Pix

A promoção Residentes do Ceará do Beach Park está de volta. Até o dia 2 de fevereiro, moradores do estado poderão comprar ingressos com valor promocional de R$ 170 no Pix ou em até 10x de R$ 18. As vendas são realizadas pelo site.

Os ingressos adquiridos durante a campanha podem ser agendados e utilizados até 31 de março deste ano, incluindo feriados. Uma ótima oportunidade para aproveitar o Aqua Park, considerado o melhor parque aquático das Américas (TripAdvisor/Travellers’ Choice, 2024), nesse final de férias e em feriados como o Carnaval. Caso haja um imprevisto, a remarcação das datas é gratuita, desde que feita dentro do período estipulado.

O visitante que adquirir o ingresso promocional deverá apresentar um documento de comprovação de residência no Ceará na entrada do parque aquático. São válidos: conta ou boleto de energia, telefone, condomínio, escola ou universidade e documento de identidade com foto (RG ou CNH). O Aqua Park funciona das 11h às 17 horas.

A cada compra de ingresso para o parque aquático, os visitantes ganham 10% de desconto na entrada do Parque Arvorar, novo parque temático do Beach Park. O Arvorar combina diversão e educação ambiental, onde adultos e crianças podem aprender enquanto se divertem.

O Aqua Park do Beach Park conta com mais de 30 atrações. Entre elas, está a “Volta da Moreia”, inaugurada em 2024 e que traz uma nova roupagem para o clássico brinquedo. Os visitantes também podem aproveitar a gastronomia do local com os novos cardápios do Restaurante de Praia e do Coqueiral, a recém-inaugurada cafeteria Santa Clara, além do carrossel e da programação musical da Vila Azul do Mar.

Nova atração

Em breve, o Aqua Park terá a mais alta montanha-russa aquática do mundo, o Surreal. Com inauguração prevista para os próximos meses, a atração foi inspirada no universo do surf e promete muita adrenalina e emoção, unindo aventura, manobras radicais e muito efeitos visuais.

Serviço

Campanha Residentes Ceará

De 15 de janeiro a 2 de fevereiro

Valores: R$ 170 (pix) ou R$ 180 (parcelado em 10x no cartão de crédito)