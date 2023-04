Buscas por mulher que desapareceu no mar da Praia de Iracema são retomadas nesta terça-feira (25)

As buscas pela mulher que caiu de uma canoa havaiana e desapareceu no mar da Praia de Iracema continuam nesta terça-feira (25), em Fortaleza. A operação de resgate foi interrompida na noite de segunda-feira (24), dia em que a vítima de 40 anos sumiu. Ela remava ao lado de uma amiga, que foi localizada.

A procura retornou por volta das 5h e conta com pelo menos 12 agentes do Corpo de Bombeiros, entre eles mergulhadores, além de quatro motos aquáticas, drones e o apoio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Os oficiais concentram as buscas na região próxima ao espigão da João Cordeiro, assim como no primeiro dia. As condições climáticas são favoráveis na manhã desta terça, conforme o tenente-coronel Daniel Landim.

O que está nos ajudando aqui é pouco vento. O mar está bem tranquilo hoje. Então, a gente está fazendo uma busca da melhor forma possível, em linha", detalhou o militar à TV Verdes Mares.

Na segunda-feira, os agentes foram acionados por pescadores, por volta das 10h30. Eles procuraram a moça com o auxílio de uma aeronave da Ciopaer, moto aquática e bote. Contudo, a operação foi suspensa durante a noite devido à baixa visibilidade.

Os oficiais chegaram a encontrar uma canoa havaiana no mar e um colete salva-vidas. Ainda não é possível dizer se a desaparecida estava com equipamento de segurança no momento da queda, segundo a corporação.

Queda no mar

A amiga da desaparecida, de 42 anos, informou aos bombeiros que as duas fizeram um percurso maior do que estavam acostumadas. Ela disse que viu a amiga cair e tentar se estabilizar, logo antes de também cair do seu caiaque.

Quando ela submergiu, a amiga já havia desaparecido. Desde então, a mulher não foi mais vista.

A sobrevivente foi resgatada por mergulhadores da região e monitorada pelos bombeiros. Ela está consciente e sem lesões aparentes, segundo o Corpo de Bombeiros.

Resgate

O mergulhador Regis Freitas estava na Ponte Metálica quando viu uma mulher pedindo ajuda com um remo. Ele ajudou no resgate da sobrevivente.

Legenda: Regis Freitas, mergulhador, ajudou no salvamento da sobrevivente Foto: Thiago Gadelha

"Uma das vítimas estava próximo ao [navio] Mara Hope, dando sinal com o remo. Eu, como mergulhador, optei por rapidamente pegar uma embarcação de um amigo e ir até ela. Chegando lá, salvei uma das vítimas que estava em pânico, traumatizada, dizendo que a amiga tinha sumido", contou.

Ele disse que ajudou a ancorar a embarcação da mulher resgatada e ainda procurou a amiga desaparecida, mas não a avistou na região. Regis afirmou que a região estava com muito vento.

