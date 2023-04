Padre Antônio Furtado lamenta a morte de tia em acidente de carro sofrido na CE-371

O padre Antônio Furtado, conhecido, especialmente, na comunidade católica Shalom, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (24), para falar sobre o acidente que sofreu na tarde desse domingo (23), na rodovia estadual CE-371, que conecta as cidades de Jaguaretama e Morada Nova. Uma tia do pároco, que estava com ele no carro, morreu no local.

Segundo o religioso, o grupo voltava da Capela de Jesus das Santas Chagas quando o veículo capotou na estrada. "Um acidente no qual a 'mainha', a pessoa que, desde que nasci, cuidou de mim, dos meus irmãos e do meu pai, veio a falecer", detalhou, sobre a tia. Ele acredita que a morte da idosa, conhecida como Doroca, tenha sido "providencial".

"Vejo que a passagem da 'mainha', por mais dolorosa que seja, com 83 anos, já com início de Alzheimer, foi providencial. Deus a levou no momento certo", disse o padre, que aparece no vídeo com o braço imobilizado, apoiado em uma tipoia.

Em seguida, no Instagram, ele publicou uma sequência de imagens do veículo totalmente destruído, com portas e capô amassados e vidros quebrados. Veja:

O pároco disse ainda que os outros passageiros, identificados como Vevé e Júnior, seu secretário, estão fora de perigo. "Estivemos envolvidos nesse acidente, porém, a vitória foi maior", afirmou.

Orações para os envolvidos

Na manhã desta segunda, em nota, a comunidade Shalom confirmou o acidente e a morte da tia do padre Antônio e pediu ao público orações pelos envolvidos no acidente.

"Pedimos a todos que orem pela recuperação e saúde do padre Antônio nesse momento tão difícil, bem como de todos que se acidentaram", disse o comunicado.

Investigação

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o pneu do veículo teria estourado e, por isso, o carro capotou na lateral da estrada. A Polícia Militar e a Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para diligências.

A Delegacia Municipal de Jaguaretama está a cargo das investigações sobre o caso.