Números da Sorte: FM 93 vai premiar ouvintes com vales-compra de R$ 1.000

A rádio FM 93 realizará a 3ª edição da Promoção Números da Sorte a partir da próxima segunda-feira (6). A cada semana, um ouvinte será premiado com um cartão vale-compras no valor de R$ 1.000.



Com o sucesso das edições anteriores, a iniciativa tem o objetivo de premiar os ouvintes mais conectados com a programação, por meio de uma dinâmica animada, fortalecendo o vínculo com a audiência.

“A FM 93 é referência há mais de quatro décadas quando se fala na qualidade de programação musical, carisma dos locutores, além da credibilidade em realizar as melhores promoções”, afirma Kléber Dias, supervisor de programação das rádios do Sistema Verdes Mares.

Para participar da Promoção Números da Sorte, os ouvintes devem ficar ligados na programação da FM 93 e anotar quatro números da sorte que serão divulgados durante a semana e responder à pergunta: “Qual a rádio que está sempre ao seu lado?”, via WhatsApp (85) 98814.6030 ou ligando para o telefone (85) 3261.2323. Todos os detalhes constam no regulamento disponível no link https://bit.ly/FM93NumerosdaSorte.

Serviço

3ª edição da Promoção Números da Sorte - FM 93

Certificado de Autorização SPA/MF nº. 06.033997/2024

Início: 06 de maio

https://bit.ly/PromoFM93NS