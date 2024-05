Furgão derruba poste e causa acidente com outro veículo na Padre Antônio Tomás

Um furgão colidiu contra um poste e derrubou a estrutura em um trecho da avenida Padre Antônio Tomás, na Aldeota, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (3). No acidente, outro carro foi atingido e ao menos uma pessoa ficou ferida. A vítima foi por conta própria para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

Uma equipe da Verdinha registrou em vídeo o acidente, que aconteceu próximo ao túnel que dá acesso à avenida Engenheiro Santana Júnior. Nas imagens, é possível ver o poste caído sobre um veículo a serviço do Conselho Tutelar. Além dele, um furgão também foi atingido.

Veja também Ceará Trânsito é novamente alterado na Praia de Iracema devido à demolição do Edifício São Pedro Ceará Obras de demolição do Edifício São Pedro chegam a 40% de conclusão Ceará População indígena e quilombola no CE é mais jovem que total dos residentes, diz censo do IBGE

Condutor perdeu controle do veículo

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que o condutor do furgão, que seguia no sentido Centro/Papicu, perdeu o controle do veículo e colidiu no poste, que caiu sobre um carro de passeio que trafegava no sentido Papicu/Centro. O passageiro do furgão ficou ferido e foi por meios próprios para o IJF.

Legenda: O poste caiu na avenida Padre Antônio Tomás, próximo a um túnel Foto: Tatiana Alencar/SVM

Devido ao acidente, enquanto técnicos da Prefeitura removem o poste, uma faixa da avenida é ocupada no sentido Papicu/Centro e duas são ocupadas no sentido inverso.