Bugueiro morre afogado durante pescaria na Lagoa Azul, Litoral do Ceará

Um bugueiro morreu afogado durante pescaria com familiares, neste domingo (29), no ponto turístico conhecido como ', Lagoa Azul, em Cruz, no litoral Oeste do Ceará. A suspeita da família é que homem tenha tido um mal súbito.

Rogério Martins Vasconcelos, de 35 anos, chegou a ser socorrido em uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa) da cidade de Acaraú, mas chegou sem vida à unidade hospitalar.

As informações foram divulgadas na edição de hoje do telejornal ‘Bom Dia Ceará’, do Sistema Verdes Mares (SVM). Conforme relatos, Rogério estava no local a lazer, acompanhado da esposa e do sogro.

Durante pescaria, o homem decidiu mergulhar. O sogro teria estranhado a demora dele para retornar à superfície e pediu ajuda de populares, que o retiraram desacordado da água.

Rogério deixa a mulher e duas filhas.