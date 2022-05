Bar se retrata após encerrar festa devido à confusão por gritos políticos em Fortaleza

Após uma confusão por manifestação política que culminou no encerramento de uma festa no Hey Joe Food'n'Bar, localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza, o estabelecimento emitiu uma nota de retratação nesta segunda-feira (30).

Em evento neste domingo (29), gritos de "Fora, Bolsonaro" incomodaram um dos sócios, que interveio, segundo o posicionamento, de forma "inadequada e inoportuna".

Relatos nas redes sociais descrevem que um dos donos, que segundo o bar estava, inclusive, de folga "se divertindo com seus amigos", expulsou o público. A festa teria sido encerrada com apenas uma hora de banda tocando. Uma cliente informou que o homem "bateu em mesas e balcões de atendimento".

O Hey Joe pediu desculpas aos "clientes, amigos, parceiros e colaboradores" e informou que "toda a situação nos causa embaraço, especialmente por não representar a nossa história e a filosofia da casa".

Segundo a nota, o sócio "acreditou que a manifestação política ocorrida na casa tivesse partido da banda, que finalizava a sua apresentação. De modo impensado ele tentou intervir para preservar o espaço de todos, mas sua ação foi inadequada e inoportuna. Para evitar constranger ainda mais os presentes, incluindo frequentadores, equipe e demais sócios, a casa preferiu encerrar as atividades mais cedo".

Polarização política

O estabelecimento ainda defendeu que vem trabalhando, há sete anos, para se firmar como uma "casa plural" e que acolhe frequentadores dos mais diversos pensamentos políticos, identidades de gênero, raças e credos.

"Cientes da polarização política vivenciada no Brasil, temos trabalhado com nossa equipe e com as nossas atrações na busca por respeitar as opiniões divergentes e evitar desentendimentos em nosso espaço", diz o texto.

Para o bar, o episódio servirá para "ajudar a melhorar enquanto empresa e cidadãos".

LEIA NOTA DE RETRATAÇÃO NA ÍNTEGRA:

Nós, que fazemos o Hey Joe Food’n’Bar, pedimos desculpas ao nosso público, especialmente aos que estiveram conosco na noite deste domingo (29/05). Ao longo de nossa trajetória dos últimos 7 anos nos firmamos como uma casa plural, acolhendo frequentadores diversos em identidades de gênero, raças, credos e pensamentos políticos.

Cientes da polarização política vivenciada no Brasil, temos trabalhado com nossa equipe e com as nossas atrações na busca por respeitar as opiniões divergentes e evitar desentendimentos em nosso espaço.

Infelizmente, no episódio em questão, um dos sócios do estabelecimento - que estava de folga, se divertindo com seus amigos - acreditou que a manifestação política ocorrida na casa tivesse partido da banda, que finalizava a sua apresentação. De modo, impensado, ele tentou intervir para preservar o espaço de todos, mas sua ação foi inadequada e inoportuna. Para evitar constranger ainda mais os presentes, incluindo frequentadores, equipe e demais sócios, a casa preferiu encerrar as atividades mais cedo.

Toda a situação nos causa embaraço, especialmente por não representar a nossa história e a filosofia da casa.

Reiteramos nossas desculpas aos frequentadores, clientes, amigos, parceiros e colaboradores. Aos membros da banda The Mob fica também o nosso registro público de desculpas.

O episódio, com certeza, nos ajudará a melhorar enquanto empresa e cidadãos.

