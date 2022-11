Banho de praia? Como a chuva influencia na qualidade da água do mar

Neste feriado de Proclamação da República, ir à praia pode ser uma opção de lazer para muitos fortalezenses. Contudo, é preciso estar atento a quais locais estão aptos para visitação. Atualmente, 14 pontos da orla da Capital estão impróprios para banho, de acordo com boletim da Superintendência Estadual de Meio Ambiente (Semace).

As chuvas recentes pelas quais a cidade vem passando antes mesmo do início oficial da pré-estação chuvosa, em dezembro, podem interferir diretamente na balneabilidade das praias. A Semace orienta que o banhista evite tomar banho de mar após a ocorrência de chuvas de maior intensidade.

Boletim da Semace Nesse episódio, as chuvas contribuem para a deterioração da qualidade das águas das praias carreando uma grande quantidade de esgotos, lixo e outros detritos através de galerias de águas pluviais, córregos e canais de drenagem.

Como a balneabilidade mede as condições sanitárias das águas destinadas à recreação, ela ajuda a identificar organismos que possam levar a doenças por contato com águas contaminadas, como infecções intestinais e doenças de pele.

Rivelino Cavalcante, professor do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC), detalha que o regime de chuvas no Ceará é bem marcado por precipitações concentradas no primeiro semestre, seguidos por um período de estiagem.

“Assim que começa o período de chuvas, tem um processo de lavar toda a superfície da cidade e isso carreia vários detritos, tanto orgânicos como inorgânicos, que a coleta não conseguiu pegar”, explica.

Outra peculiaridade de Fortaleza, segundo o especialista, são as ligações clandestinas de esgoto que lançam despejos no sistema de drenagem.

“Isso é um problema porque, quando tem as primeiras chuvas, elas vão lavar todo o sistema de drenagem e levar a água de esgoto para o nosso litoral. Já houve vários eventos de manchas escuras saindo do riacho Maceió e do sistema do antigo clube do BNB”, lembra Rivelino.

Os frequentadores também devem ficar atentos a outros fatores. A Semace recomenda evitar nadar ou praticar esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada na água. O consumo de frutos do mar desses locais também deve ser evitado, sugere.

Além das ligações clandestinas e das chuvas, outros fatores que podem influenciar na qualidade das águas incluem condições de maré, presença de animais, disposição inadequada de lixo e adensamento urbano próximo.

Legenda: Ligações clandestinas de esgoto são danosas ao ambiente marinho e à saúde humana Foto: Reinaldo Jorge/SVM

Análises semanais

As praias cearenses são monitoradas desde a década de 1970. A cada semana, a Superintendência analisa 33 pontos do litoral de Fortaleza. As amostras de água são coletadas nos trechos mais utilizados para recreação.

A área é considerada imprópria quando o valor obtido na última amostragem for superior a 400 enterococos - bactérias resistentes comuns em fezes humanas - por 100 mL, ou quando existirem ocorrências que possam ocasionar risco à saúde do banhista, como presença de resíduos sólidos ou animais no entorno da área de banho.

A Semace explica ainda que, embora os valores de enterococos estejam dentro dos critérios estabelecidos em alguns casos, os pontos de amostragem também devem ser considerados impróprios se houver “presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleos, graxas, proliferação de algas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação”.

Veja abaixo a lista de espaços próprios ou impróprios para banho de mar em Fortaleza, de acordo com o boletim de balneabilidade mais recente:

Trechos próprios

Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09 Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08 Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06 Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues Na altura da Av. Carlos Jereissati Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01 Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares Praia do Titanzinho Praia da Abreulândia. Na altura da rua Teófilo Ramos Praia da Sabiaguaba. Na altura da rua Sabiaguaba Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06 Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica Praia da Leste. Na altura da Av. Filomeno Gomes Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras

Trechos impróprios

Na altura da Areninha Praia do Futuro I Na altura da rua Ismael Pordeus Porto dos Botes. Na altura da rua Interna Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira-Mar INACE (Indústria Naval do Ceará) Próximo à Igreja de Santa Edwiges Ao final da Av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece Praia do “L”. Na altura da Rua Dr. Theberge Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta) Praia das Goiabeiras. Na altura da rua Coqueiro Verde Na altura da rua Bom Jesus Foz do Rio Ceará

