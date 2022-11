Ceará registra maior chuva do Brasil pela terceira vez em novembro; veja previsão para o feriado

Pela terceira vez em novembro, uma cidade cearense registrou a maior chuva do Brasil para o intervalo de 24 horas. Entre as 7 horas de domingo (13) e 7 horas desta segunda (14), o município de Caririaçu, no Sul do Estado, acumulou pluviometria de 171 milímetros.

Em 4 e 7 de novembro, o Ceará também liderou o ranking nacional, com as cidades de Aurora (127mm) e Morada Nova (147,4 mm), respectivamente.

Entre domingo e segunda-feira, outras duas cidades também tiveram chuvas acima de 100 milímetros: Aurora, com 123.6 milímetros, e Granjeiro, 117 mm. Ao todo, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou precipitações em 45 cidades. Os dados, no entanto, são parciais e podem sofrer alteração ao longo do dia.

Em Fortaleza, a Funceme registrou 3,7 milímetros no posto Castelão.

Maiores volumes de chuva no CE

Caririaçu : 171 mm

: 171 mm Aurora : 123,6 mm

: 123,6 mm Granjeiro : 117 mm

: 117 mm Campos Sales : 88,5 mm

: 88,5 mm Lavras da Mangabeira: 45 mm

Como tem sido habitual neste início de mês, o Sul do Estado tem concentrado os maiores índices pluviométricos. Das oito macrorregiões cearenses, o Cariri é a que acumula o maior índice, com 120 milímetros. O volume é quase 6 vezes acima da média histórica mensal (22,5 mm).

Previsão de chuva para o feriado

Para este feriado da Proclamação da República, o prognóstico da Funceme aponta céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com possibilidade de chuva isolada no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas e ventos fortes para 42 dos 184 municípios cearenses. Para estas localidades (confira lista ao fim da matéria) o órgão sugere que as precipitações podem chegar a 50 mm/dia, além da possibilidade de ventos com rajadas de até 60 km/h.

Este alerta está na classificação de nível 1 - em uma escala que vai até 3 - e, portanto, é '"baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

Os avisos do Inmet são divididos em três níveis de severidade, sendo o primeiro deles o de grau 1 ou 'perigo potencial'; o segundo, de grau 2, também chamado de 'perigo'; e, por fim, o grau 3 ou 'grande potencial'. Para este último nível, ainda não houve nenhum alerta no Ceará neste ano.

Perigo Potencial: Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo: Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo Grande Perigo: Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana.

Cidades inclusos no estado de alerta:

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Antonina do Norte

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Barbalha

Barro

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Catarina

Cedro

Crateús

Crato

Farias Brito

Granjeiro

Iguatu

Independência

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Mauriti

Milagres

Missão Velha

Mombaça

Nova Olinda

Novo Oriente

Parambu

Porteiras

Potengi

Quiterianópolis

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Tarrafas

Tauá

Várzea Alegre

