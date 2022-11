Proclamação da República: o que abre e o que fecha no feriado desta terça (15)

Nesta terça-feira (15), devido ao feriado nacional pela Proclamação da República do Brasil, deve ser suspenso o funcionamento de agências bancárias, órgãos públicos e de determinados setores econômicos.

Outros serviços, como shoppings, restaurantes, supermercados, padarias e postos de combustíveis devem funcionar de maneira normal, seguindo os horários já estabelecidos para cada segmento.

O transporte público, entretanto, terá funcionamento diferenciado, com frota reduzida ou readequada para atender demandas específicas na data.

Dia do Servidor

Para os funcionários vinculados à Prefeitura de Fortaleza, a segunda-feira (14), véspera do feriado da Proclamação da República, também é um dia de folga.

Isso porque, ainda em outubro, o prefeito José Sarto (PDT) decidiu adiar o feriado do Dia do Servidor para esta data. Dessa forma, os servidores terão um "feriado prolongado", que é quando se emendam as folgas da semana às do fim de semana.

O que abre e o que fecha nesta terça (15)

Supermercados

Abrem normalmente.

Padarias

Abrem normalmente.

Lojas

Algumas lojas do Centro da Capital devem abrir. A decisão é de cada lojista, segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Fortaleza). De forma geral, o comércio lojista da Cidade, incluindo o de material de construção, é facultado, ou seja, os lojistas podem abrir, desde que sigam as regras do setor.

Shoppings

Iguatemi Bosque

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praças, quiosques de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema: 13h às 22h

Supermercados: 7h às 22h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Cactus Sports Park: 6h às 22h

Cobasi: 9h às 21h

Amo Vacinas: 10h às 22h

CLDO: 8h às 20h

Lotérica: 10h às 18h

Correios: fechado

Polícia Federal: fechado

Detran: fechado

Casa do Cidadão: fechado

Posto de vacinação: fechado

RioMar Fortaleza

Lojas, quiosques e praça de alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

RioMar Fortaleza Online (www.riomarfortalezaonline.com.br): 10h às 21h

Cinepolis: verificar programação

Mercadinhos São Luiz: 10h às 22h

Correios: 10h às 19h

R2 Academia: 8h às 16h

Clínica SIM: 6h30 às 12h30

Detran, Cagece, Ministério do Trabalho, CCI, Caixa Econômica Federal, Clínica Carlos Ribeiro, Clínica Wantan Laércio, Clínica Omnimagem, Clínica de Saúde Unimed: fechados

RioMar Kennedy

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h30 às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 11h às 22h

RioMar Kennedy Online (www.riomarkennedyonline.com.br): 10h às 21h

Cinepolis: verificar programação

Mercadão São Luiz: 7h às 22h

Academia Smart Fit: 8h às 14h

Clínica Kennedy: 12h às 16h

Lotérica: 9h às 21h

Etufor, Ministério do Trabalho, CCI, Clínica de Saúde Unimed, Clínica SIM e Wester: fechados

Shopping Parangaba

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Cinema: de acordo com os horários das sessões

Selfit: 8h às 14h

Casa Lotérica: fechada

Clínicas de saúde: conforme horários agendados

Shopping Benfica

Lojas, boxes e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Mercadinhos São Luiz: 7h às 21h

Cinemas Benfica: 12h45 às 20h15 (bilheteria)

Casa do Cidadão: fechado

Detran: fechado

TJCE: fechado

Lotérica: fechado

Caixa Econômica: fechado

Santander: fechado

Prevtop: fechado

North Shopping Fortaleza

Lojas, quiosques e praças de alimentação: 10h às 22h

Restaurante Coco Bambu: 11h30 às 23h

Cinema: conforme programação

Smart Fit: 8h às 14h

Clínicas Oftalmoclínica, Prevtop e Nest: fechadas

Lotérica: fechada

North Shopping Jóquei

Lojas, quiosques e praças de alimentação: 10h às 22h

Cinema: conforme programação

North Shopping Maracanaú

Lojas, quiosques e praças de alimentação: 9h às 21h

Smart Fit: 8h às 14h

Cinema: 14h às 23h, com autoatendimento a partir de 11h

Caixa Econômica: fechada

Casa do Cidadão: fechada

Detran: fechado

Via Sul Shopping

Lojas, quiosques e praças de alimentação: 10h às 22h

Cinema: conforme programação

Gerardo Bastos: 10h às 22h

Caixa Econômica: fechada

Clínica SIM: fechada

Laboratório Clementino Fraga: fechado

Del Paseo

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Day Play: 10h às 22h

Cinema: de acordo com as sessões

Caixa Econômica Federal: fechada

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

Sefin: fechado

Seuma: fechado

Via Sorte Loteria: 10h às 18h

Confidence Câmbio: 10h às 18h

Bancos

Fechados.

Bares e restaurantes

Abrem normalmente.

Postos de combustíveis

Abrem normalmente.

Linhas de ônibus

Geralmente, aos domingos e feriados, o transporte público de Fortaleza opera com 431 veículos. Porém, como há a expectativa de abertura de parte do comércio, a Empresa de Transporte Urbano da Capital (Etufor) afirmou que irá reforçar essa frota com 129 veículos a mais, totalizando 560 ônibus para atender às linhas de maior demanda com destino às praias, aos shoppings e ao Centro da Cidade.

Metrô

De acordo com a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), nenhuma linha de metrô ou VLT vai funcionar neste feriado.