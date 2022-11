Bancos abrem hoje? Veja horário de funcionamento nesta segunda (14) e no feriado de terça (15)

As agências bancárias em todo o Brasil não terão atendimento nesta terça-feira (15), feriado nacional, data em que se comemora o Dia da Proclamação da República. A informação foi confirmada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Nesta segunda-feira (14) e na quarta (16), no entanto, o expediente é normal nos municípios que não tiverem feriados municipais.

Ainda segundo a federação, os clientes que precisarem de alguma operação bancária podem recorrer aos canais digitais e remotos dos bancos, seja por meio de aplicativos, caixas eletrônicos ou sites.

Boletos bancários

Enquanto isso, as contas de consumo, como os boletos de água e energia, por exemplo, com vencimento para o dia do feriado, poderão ser pagos, sem nenhum tipo de acréscimo, no próximo dia útil.

Walter Tadeu Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban, pontuou, em entrevista à CNN Brasil, que os tributos já tem as datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Além disso, conforme a própria Febraban, todos os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

