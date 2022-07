Autor do meme 'me dê, papai' morre aos 56 anos em Tauá, no interior do Ceará

Iatami Alves Bezerra, o Zé Iaiá do meme 'me dê, papai', morreu aos 56 anos em Tauá, no interior do Ceará, nesse domingo (3), Conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o homem faleceu após passar mal em frente um estabelecimento comercial.

Um procedimento sobre a morte foi instaurado na Delegacia Regional de Tauá, que vai apurar o caso.

Uma ambulância chegou ao local da morte no bairo Bezerra de Souza, mas Zé Iaiá já havia morrido. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou ao portal G1 que ele sofreu uma parada cardíaca.

Meme do 'me dê, papai'

Iatami viralizou nas redes sociais com um vídeo publicado em 2015. Na gravação, uma pessoa oferece bolacha, leite ou comida, mas o homem nega. Quando lhe é oferecido cachaça, Iaiá fica feliz e solta: "Me dê, papai".

O vídeo conta com mais de 1,7 milhão de visualizações no YouTube e já foi replicado em diversas redes. Outros vídeos do cearense, na maioria dos casos bebendo, também já circularam pela internet.

Nos comentários do primeiro vídeo, muitos internautas expressaram seu luto e desejaram que o homem descansasse em paz.