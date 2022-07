Homem que tentou matar ex-namorada em Boa Viagem tem prisão preventiva decretada

O homem que prendeu a ex-namorada e a espancou em um depósito de Boa Viagem, Interior do Ceará, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele ainda é procurado pela Polícia, mas o mandado já foi expedido 1ª Vara da Comarca do município cearense nesse domingo (3).

O crime ocorreu na última sexta-feira (1º). Pedro Henrique Lopes Rodrigues possui histórico de assédio e violência contra a vítima. Em janeiro deste ano, medidas protetivas foram deferidas em favor da vítima.

O encarceramento do agressor foi decretado pelo juiz Ramon Beserra da Veiga Pessoa, após pedido do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Conforme a denúncia, a tentativa de feminicídio ainda conta com motivo torpe. O homem perseguia a vítima pois não aceitava o fim do relacionamento. A jovem de 22 anos falou que ele a observava no trabalho.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informou que caso é investigado como lesão corporal dolosa no contexto da violência doméstica.

Violência

Pedro Henrique tentou matar a ex-companheira com golpes no rosto, murros, empurrões, tapas, chutes e até mordidas, segundo consta nos autos judiciais. A vítima relatou a situação à TV Verdes Mares.

"Eu abri o portão e rapidamente corri pra rua. Só que quando eu abri o portão fez barulho, ele rapidamente virou e me puxou pelo braço e cabelo e me jogou no estabelecimento dele, que é uma rua atrás da minha casa", disse a mulher.

Ela conseguiu fugir e se esconder para não ser morta. Segundo o juiz, "o relato dos fatos por si só, já se presta a evidenciar o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima se em liberdade estiver o representado".

"As informações fornecidas pela vítima podem indicar que ela está envolvida em ciclo de violência próprio das relações afetivas, e a intervenção estatal se faz necessária para garantir sua segurança, e ampará-la na tentativa de romper esse ciclo", definiu o magistrado.

A cearense já tinha uma medida protetiva contra o homem antes mesmo das novas agressões. "Começou com palavras violentas, xingamentos, depois com puxão de cabelo, empurrão, pegando forte nos braços e depois partir para agressão de bater", relatou a empresária.