Jovens de 16 e 20 anos são assassinados a tiros por criminosos no Crato

Dois jovens, de 16 e 20 anos, foram assassinados a tiros, no Município do Crato, na Região do Cariri, Ceará, na madrugada deste domingo (3). Ninguém foi preso pelo duplo homicídio, até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a ocorrência, mas não divulgou o nome das vítimas. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga o caso.

O duplo homicídio ocorreu na Avenida Maides de Siqueira, no bairro Vila Alta, por volta de 4h da madrugada. As vítimas foram surpreendidas pelos criminosos, que chegaram atirando, e morreram no local.

De acordo com a SSPDS, o adolescente de 16 anos respondia a atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e furto; enquanto o jovem de 20 anos tinha passagens pela Polícia por tráfico de drogas.

SSPDS Em nota Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e estiveram no local. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Crato, unidade que realiza diligências no intuito de identificar a autoria do crime."

A Secretaria lembra que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".