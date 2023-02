Arcebispo de Fortaleza enviará carta de renúncia ao Papa em maio; 'recebo isso com graça de Deus'

O Arcebispo de Fortaleza, Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, enviará ao Papa Francisco uma carta de renúncia ao cargo, no próximo mês de maio, quando completará 75 anos de idade. O religioso governa a igreja na Capital desde 1999.

A informação foi confirmada por ele na manhã desta quinta-feira (23), em entrevista durante o lançamento da Campanha da Fraternidade de 2023, que aborda a problemática da fome.

Dom José Antonio Arcebispo de Fortaleza Recebo esse momento com muita graça de Deus. Como recebi a vinda, recebo a ida. Não vou deixar de ser padre nem bispo, mas deixo de ser o governador da Arquidiocese de Fortaleza.

De acordo com o Código de Direito Canónico, reforçado em carta do Papa Francisco de fevereiro de 2018, quando bispos completam 75 anos de idade “são convidados a apresentar a renúncia ao seu cargo pastoral”.

O arcebispo de Fortaleza declarou, com serenidade, que considera a saída do cargo mais uma parte do ciclo da vida dentro da Igreja Católica. "Eu não sabia que ia nascer, e nasci. Não sei que dia vou morrer, mas vou. Não sabia que seria nomeado, e fui", brinca.

Dom José Antonio Arcebispo de Fortaleza Se o Papa achar que está na hora de eu sair, ele me manda uma carta e avisa que nomeará outro. Caso não, ele deixa passar mais um tempo. Então vamos esperar.

Entre os motivos que podem ser considerados pelo Papa Francisco para prorrogar a permanência do bispo no cargo, determinados pelo próprio pontífice, estão:

a importância de completar adequadamente um projeto muito profícuo para a Igreja;

a conveniência de garantir a continuidade de obras importantes;

algumas dificuldades relacionadas com a composição do Dicastério num período de transição;

a importância da contribuição que essa pessoa pode dar à aplicação de diretrizes recentemente emitidas pela Santa Sé ou ao recebimento de novas orientações magisteriais.

'Foi um susto'

Sobre a trajetória como governador da Arquidiocese de Fortaleza, Dom José Antonio reforça que considera "tudo graça de Deus", e que apenas com a força divina foi capaz de trilhar todo o caminho desde março de 1999.

"Foi um susto pro padrezinho do interior receber uma carta do Papa dizendo que estava me escolhendo pra ser bispo auxiliar de Salvador (cargo que exerceu antes de vir a Fortaleza). Estava há 8 anos e meio lá, e recebo outra carta avisando que seria Arcebispo de Fortaleza. A Igreja exprime a vontade de Deus", frisa Dom José.

Dom José Antonio Arcebispo de Fortaleza A missão é dom de Deus e Ele é quem faz. Só com força humana eu nem faria nada. Se eu soubesse tudo que iria passar, teria morrido de susto.

Após o dia 13 de maio deste ano, então, somente com os 75 anos completos, as mãos firmes do arcebispo devem redigir a resignação a ser enviada pelo Papa Francisco, expressando, com tranquilidade, "algo que Jesus ensinou aos apóstolos: 'depois de tudo o que fizemos, somos servos inúteis. Não fizemos mais do que nossa obrigação'".

Quem é Dom José Antonio

Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques foi nomeado como Arcebispo de Fortaleza pelo Papa João Paulo II no dia 13 de janeiro de 1999, e tomou posse do cargo em março do mesmo ano – há quase 24 anos.

Nascido em Jaú, município de São Paulo, em 13 de maio de 1948, Dom José assumiu a função de Bispo Auxiliar na Arquidiocese de São Salvador da Bahia em 1991, e permaneceu como Vigário Geral até a vinda a Fortaleza, em 1999.

67 paróquias foram criadas pelo arcebispo entre 1999 e 2019, em Fortaleza e na Região Metropolitana, conforme publicação oficial da Arquidiocese.

Entre os feitos do religioso, estão a doação de uma casa da Arquidiocese para servir de apoio a pessoas em situação de rua, sob orientação da Pastoral do Povo da Rua; e a criação da Faculdade Católica de Fortaleza, em agosto de 2009.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil