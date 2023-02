Arcebispo de Fortaleza deve apresentar carta de renúncia ao cargo; entenda sucessão

A Igreja Católica no Ceará pode passar por grande mudança em breve. Com o aniversário de 75 anos do atual arcebispo, Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques, em 13 de maio deste ano, o religioso deve apresentar ao Papa uma carta de renúncia ao cargo.

O Diário do Nordeste solicitou à Arquidiocese de Fortaleza uma entrevista com o arcebispo para comentar sobre os feitos nos 24 anos de cargo e sobre as perspectivas para o período pós-renúncia. Ele não tinha agenda disponível nessa quinta-feira (16).

De acordo com o Código de Direito Canónico, reforçado em carta do Papa Francisco de fevereiro de 2018, quando bispos completam 75 anos “são convidados a apresentar a renúncia ao seu cargo pastoral”.

A renúncia deve ser aceita pelo Papa para ter validade. Segundo o pontífice, é preciso “aprender a despedir-se”, já que “a conclusão de um cargo eclesial deve ser considerada parte integrante do próprio serviço”.

Papa Francisco Em Carta Apostólica de 2018 Quem se prepara para apresentar a renúncia precisa de se preparar adequadamente diante de Deus, despojando-se dos desejos de poder e da pretensão de ser indispensável. Isto permitirá que atravesse com paz e confiança esse momento.

O arcebispo de Fortaleza, então, deve apresentar a resignação ao líder da Igreja Católica a partir de maio, mas, caso o Papa determine, Dom José Antonio pode permanecer à frente da arquidiocese.

Entre os motivos que podem ser considerados pelo Papa Francisco para prorrogar a permanência do bispo no cargo estão:

a importância de completar adequadamente um projeto muito profícuo para a Igreja;

a conveniência de garantir a continuidade de obras importantes;

algumas dificuldades relacionadas com a composição do Dicastério num período de transição;

a importância da contribuição que essa pessoa pode dar à aplicação de diretrizes recentemente emitidas pela Santa Sé ou ao recebimento de novas orientações magisteriais.

Como é escolhido o novo arcebispo

A escolha do sucessor de um arcebispo tem “todo um processo a ser observado”, incluindo consulta de possíveis candidatos e indicação de 3 nomes, como explica o padre Antônio Carlos do Nascimento, Vigário Judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico do Ceará.

“O Papa pode acatar um dos nomes indicados ou aceitar a renúncia de imediato. Neste caso, a arquidiocese fica vacante e o Colégio de Consultores deve se reunir em até 8 dias para indicar um administrador diocesano para ficar no governo da Arquidiocese”, pontua.

Sobre o que se espera do futuro novo arcebispo de Fortaleza, padre Antônio Carlos resume: “que ele dê continuidade aos trabalhos pastorais e administrativos já realizados por Dom José Antônio”.

Padre Antônio Carlos do Nascimento Vigário Judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico do Ceará O perfil de um bispo, nas palavras do Papa Francisco, é aquele pastor com cheiro de ovelhas, que caminha ao lado do povo, de maneira especial, dos mais pobres e necessitados. Deve ser humilde, hospitaleiro, servidor, guardião, mestre e educador da fé do povo que lhe é confiado.

Em Fortaleza, a comunidade católica ventila possíveis nomes de perfil mais conservador para o cargo. O vigário afirma, porém, que “não há sucessor em vista”, uma vez que “a escolha é obra do Espírito Santo”.

“Há nomes que podem ser indicados, tanto pelos bispos do regional como também pelo Colégio de Consultores. Falam muito de bispo conservador. Todos são, porque conservam o depósito da fé”, frisa o padre.

Quem é Dom José Antonio

Dom José Antonio Aparecido Tosi Marques foi nomeado como Arcebispo de Fortaleza pelo Papa João Paulo II no dia 13 de janeiro de 1999, e tomou posse do cargo em março do mesmo ano – há quase 24 anos.

Nascido em Jaú, município de São Paulo, em 13 de maio de 1948, Dom José Antonio assumiu a função de Bispo Auxiliar na Arquidiocese de São Salvador da Bahia em 1991, e permaneceu como Vigário Geral até a vinda a Fortaleza, em 1999.

67 paróquias foram criadas pelo arcebispo entre 1999 e 2019, em Fortaleza e na Região Metropolitana, conforme publicação oficial da Arquidiocese.

Entre os feitos de Dom José Antonio, estão a doação de uma casa da Arquidiocese para servir de apoio a pessoas em situação de rua, sob orientação da Pastoral do Povo da Rua; e a criação da Faculdade Católica de Fortaleza, em agosto de 2009.

A Arquidiocese de Fortaleza abrange e é constituída não apenas pela capital cearense, mas por outros 30 municípios:

Acarape

Aquiraz

Aracoiaba

Aratuba

Barreira

Baturité

Beberibe

Canindé

Caridade

Cascavel

Caucaia

Chorozinho

Eusébio

Guaiúba

Guaramiranga

Horizonte

Itaitinga

Maracanaú

Maranguape

Morada Nova

Mulungu

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Palmácia

Paramoti

Pindoretama

Redenção

São Gonçalo do Amarante

Nestes locais, estão distribuídas as regiões e paróquias e áreas pastorais.

Para o padre Antônio Carlos, “Dom José deixa um grande legado espiritual”. Algumas ações do arcebispo citadas pelo religioso são:

Criação da Caminhada com Maria e da Caminhada Penitencial;

Promoção das vocações, com um grande número de padres ordenados;

Criação do Fundo de Sustentação do Clero, para amparar sobretudo os padres idosos e doentes;

Criação da escola diaconal, onde há um bom grupo de diáconos permanentes;

Criação do Centro de Pastoral Maria Mãe de Deus.

“E muitas outras ações administrativas que ajudaram na caminhada da evangelização”, conclui o vigário.

O que um arcebispo faz

Um arcebispo é o membro da Igreja Católica que tem a autoridade para tomar decisões administrativas e referentes às pastorais. Como líder da Arquidiocese, ele tem, entre outras funções, a de nomear párocos, instituir novos eventos reliogosos, criar novas paróquias e equipamentos ligados à igreja local.

