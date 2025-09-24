Ar-condicionado pega fogo e assusta alunos em escola de Fortaleza
Equipamento apresentou falha elétrica em sala de aula
Um princípio de incêndio atingiu um aparelho de ar-condicionado na Escola Estadual de Educação Profissional Paulo Petrola, na Barra do Ceará, em Fortaleza, nesta quarta-feira (24).
Nas imagens enviadas pelos próprios estudantes, é possível ver o aparelho com as chamas em uma sala de aula. Logo o ambiente é tomado por fumaça. Um terceiro chega a tentar apagar o fogo, mas sem êxito.
“Foi um terror, graças a Deus ninguém se feriu, mas essa escola sempre fica cobrando o melhor da gente, mas a gente não recebe o mínimo, que séria uma alimentação adequada e uma sala confortável”, denunciou um estudante, que não quis se identificar.
SEDUC CONFIRMA FALHA ELÉTRICA
A Secretaria da Educação do Ceará informou, por meio de nota ao Diário do Nordeste, que houve uma falha elétrica em um ventilador, em sala que não estava ocupada por estudantes. A situação foi controlada e não houve feridos.
"A unidade passará por reforma elétrica e predial já programada, além da manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, garantindo melhores condições de conforto e segurança para a comunidade escolar", concluiu a nota.