Ar-condicionado pega fogo e assusta alunos em escola de Fortaleza

Um princípio de incêndio atingiu um aparelho de ar-condicionado na Escola Estadual de Educação Profissional Paulo Petrola, na Barra do Ceará, em Fortaleza, nesta quarta-feira (24).

Nas imagens enviadas pelos próprios estudantes, é possível ver o aparelho com as chamas em uma sala de aula. Logo o ambiente é tomado por fumaça. Um terceiro chega a tentar apagar o fogo, mas sem êxito.

“Foi um terror, graças a Deus ninguém se feriu, mas essa escola sempre fica cobrando o melhor da gente, mas a gente não recebe o mínimo, que séria uma alimentação adequada e uma sala confortável”, denunciou um estudante, que não quis se identificar.

Legenda: A Seduc informou que a unidade passará por reforma elétrica e predial já programada, além da manutenções. Foto: WhatsApp / Diário do Nordeste.

SEDUC CONFIRMA FALHA ELÉTRICA

A Secretaria da Educação do Ceará informou, por meio de nota ao Diário do Nordeste, que houve uma falha elétrica em um ventilador, em sala que não estava ocupada por estudantes. A situação foi controlada e não houve feridos.