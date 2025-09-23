'Zebra': nova sinalização é implantada em ciclovia de Fortaleza

Um novo dispositivo de sinalização, que tem as cores de uma zebra, começou a ser implantado em Fortaleza nesta terça-feira (23), para aumentar a segurança na malha cicloviária e prevenir acidentes.

O equipamento é fabricado com materiais recicláveis que possuem alta durabilidade e capacidade de impacto, e inicialmente ficará na ciclovia da Avenida da Universidade. A Capital cearense é a primeira cidade brasileira a receber esse elemento.

A implantação foi feita ao longo de cerca de 1,5 km, no trecho entre as avenidas Eduardo Girão e Domingos Olímpio, pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A iniciativa tem ainda apoio do programa internacional Bloomberg Iniatitive for Cycling Infrastructure (BICI).

O dispositivo foi colocado ao lado da ciclofaixa, e reforçará a segurança dos ciclistas. A escolha pela primeira avenida de teste foi pela intensa movimentação diária, visto que é uma área comercial e universitária.

Veja também Ceará Fortaleza quer transformar 50 km da malha em ciclovias arborizadas; conheça projeto Ceará Cearense é único jovem embaixador da América do Sul na Assembleia Geral da ONU

Amortecimento e design

De acordo com a AMC, "o equipamento foi projetado para suportar impactos de diferentes ângulos sem se deslocar, graças ao seu sistema de fixação firme e eficiente. Essa resistência garante durabilidade ao equipamento, mas sem perder estabilidade".

Legenda: Implantação foi feita ao longo de cerca de 1,5 km da Avenida da Universidade, no trecho entre as avenidas Eduardo Girão e Domingos Olímpio. Foto: Kiko Silva/Prefeitura de Fortaleza.

O design, segundo a pasta, é também um diferencial, pois com o formato arredondado, não há quinas ou bordas que possam causar problemas ao contato. O equipamento tem ainda uma superfície antiderrapante.

Chamado também de elemento segregador ou separador, a "zebra" tem faixas refletivas que facilitam a identificação durante dia e noite.

"O separador escolhido para esta fase é um modelo desenvolvido pela empresa ZICLA, já adotado em diversas cidades do mundo e pensado para tornar o trânsito mais seguro e sustentável. Um dos seus maiores diferenciais está nos materiais: ele é produzido a partir de recursos reciclados e recicláveis, o que significa menos uso de matérias-primas virgens e mais cuidado com o meio ambiente", pontua a Prefeitura.