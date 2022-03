Após três dias de resgate, lama dificulta remoção do corpo de mulher que caiu em cacimba, no Ceará

O procedimento para viabilizar a retirada do corpo de Sônia Cristina Pereira da Silva, de 48 anos, ainda segue na manhã deste domingo (27), após três dias da queda da vítima em uma cacimba desativada, em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará. Três casas no entorno estão isoladas até a análise da Defesa Civil.

No sábado (26), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE) confirmou que a mulher não sobreviveu, mas a lama no local dificulta a localização exata e a remoção do corpo.

Sabe-se, até o momento, que a vítima está a cerca de 70 metros de profundidade, no fundo da cacimba. Uma equipe de 21 bombeiros trabalha para a retirada do barro e entulhos da área.

Legenda: Cacimba estava desativada e coberta Foto: Corpo de Bombeiros

Segundo o coronel do Corpo de Bombeiros, Agnaldo Viana, o serviço operacional encerrou às 23 horas de ontem. Pela manhã de hoje, continuaram a realizar a sucção do barro, mas sem previsão para conclusão.

Ele informa, ainda, que "os trabalhos estão bastante avançados" e devem terminar "em breve".

Acidente

Sônia e a cunhada Edilânea Moreira, de 38 anos, tiravam roupas do varal quando caíram na cacimba desativada, conforme relato de Maria Pereira, irmã de Sônia. "Meu pai que desativou a cacimba e colocou a tampa", lembrou.

Legenda: As duas mulheres caíram na cacimba ao retirar roupas do varal, como contou familiar Foto: Arquivo pessoal

Os bombeiros atuam no local desde às 14h da quinta-feira (24), na casa localizada no bairro Santa Tereza, em Juazeiro do Norte. Edilânea Moreira foi resgatada na sequência, por volta de 17h, e levada ao Hospital Regional do Cariri (HRC). Na queda no poço, ela quebrou o braço e o fêmur.

Em razão da chuva na região, os trabalhos de busca chegaram a ser suspensos na noite de quinta-feira e foram retomados na manhã de sexta (25).