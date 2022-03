Bombeiros terão reforço de equipe especializada em estrutura colapsada para resgate de mulher em cacimba no Cariri

A equipe do Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte espera reforço de profissionais de Fortaleza para mudar a estratégia de resgate da Sônia Cristina Pereira da Silva, de 48 anos, que caiu em uma cacimba desativada na última quinta-feira (24), no Cariri.

Por causa da chuva na região, os trabalhos de busca chegaram a ser suspensos na noite de quinta-feira e retomados na manhã de sexta (25). De acordo com o coronel Agnaldo Viana, responsável pelos trabalhos, esses profissionais são especialistas na atuação em estruturas colapsadas, o que é o caso do resgate no Cariri.

Pelo menos duas residências vizinhas à casa em que estão sendo feitas as buscas "têm risco de comprometimento", segundo a equipe de bombeiros.

Ainda segundo o coronel Agnaldo, as paredes precisarão ser escoradas para garantir a segurança dos bombeiros que devem descer no local para fazer o resgate.

O planejamento é que parte das residências seja demolida para que o trabalho seja feito. Os agentes chegaram a usar baldes para retirar o barro acumulado na cacimba, em meio às chuvas na cidade. Também foi utulizado uma máquina de sucção, mas sem sucesso.

Resgate

Na sexta-feira (25), o prefeito Glêdson Bezerra publicou um vídeo do local das buscas ressaltando a dificuldade de acesso ao local para o resgate da atendente de telemarketing.

O buraco na área interna da residência tem 50 metros de profundidade e 3 metros de diâmetro.

"Quando o bombeiro vai trabalhar lá, ele já sofre a questão da falta de oxigênio, mas apesar disso, eles continuam trabalhando diuturnamente”, afirma.

No local, além dos bombeiros, há equipes da Guarda Municipal, da Defesa Civil, do Samu e da Cagece.

O que é a ocorrência?

Na tarde de quinta-feira (24), duas mulheres, com idades de 38 e 48 anos, caíram em uma cacimba desativada no município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. O acidente ocorreu em uma residência, no bairro Santa Teresa.

Legenda: Sônia e Edilânea são ex-cunhadas e possuem uma forte relação de amizade Foto: Arquivo pessoal

A primeira vítima, de 38 anos, foi resgatada por volta das 17h de quinta-feira e foi levada a um hospital da região. De acordo o Corpo de Bombeiros, ele apresentava apenas ferimentos leves.

Desde então, bombeiros de Juazeiro do Norte, equipes de apoio do Crato tentam resgatar a segunda vítima, que está soterrada.

