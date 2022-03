Duas mulheres caem em cacimba desativada no quintal de casa em Juazeiro do Norte, no Cariri

Duas mulheres, com idades de 38 e 48 anos, caíram em uma cacimba desativada no município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, na tarde desta quinta-feira (24).

Segundo apuração do Sistema Verdes Mares, o acidente aconteceu por volta das 14h, no quintal da residência da família, no bairro Santa Teresa. Por causa da chuva na região, os trabalhos de busca e resgate foram interrompidos nesta noite.

Legenda: Cacimba estava desativada na casa há muito tempo Foto: Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte

Resgate de uma das vítimas

A primeira vítima, de 38 anos, foi resgatada por volta das 17h e levada a um hospital da região. De acordo com o major Artur Graça, do Corpo de Bombeiros, que estava à frente da operação, a mulher apresenta apenas ferimentos leves.

Bombeiros de Juazeiro do Norte, equipes de apoio do Crato e profissionais do Samu esperam a chuva passar para que as guarnições prossigam com o resgate da segunda vítima.

Legenda: Maior dificuldade do resgate é içar a tampa de concreto Foto: Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte

Segundo os bombeiros, a maior dificuldade é içar a tampa de concreto que caiu no buraco, impedindo a passagem dos profissionais que trabalham no resgate, e a retirada do material que está sobre a segunda vítima.

Cacimba tem profundidade de 30 metros

Segundo a família, a cacimba estava desativada na casa há muito tempo e tem profundidade em torno de 30 metros. Parentes e amigos acompanham o resgate nesta noite.

Ainda segundo o major Graça, a estrutura do quintal está comprometida e o local não oferece segurança, com o risco de desabamento. O bombeiro ainda salientou que a casa deve ser interditada e que esse tipo de acidente é recorrente na região.