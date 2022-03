Situação é complicada e bombeiros ‘correm risco’, diz prefeito de Juazeiro sobre resgate em cacimba

O trabalho do Corpo de Bombeiros do Ceará de resgate da moradora de Juazeiro do Norte, Sônia Cristina Pereira da Silva, de 48 anos, que caiu em uma cacimba desativada, já dura mais de 28 horas. Nesta sexta-feira (25), o prefeito da cidade, Glêdson Bezerra, esteve na residência e avaliou a situação como “extremamente complicada”.

O gestor explica que devido às características da área, os bombeiros correm riscos. Por isso, é preciso reforçar a segurança. Os bombeiros garantem que só deixarão a área quando a mulher for resgatada.

Em um vídeo postado no Instagram, o prefeito disse que a visita à casa, no bairro Santa Teresa, foi autorizada pelos bombeiros e explicou que “todo mundo que está trabalhando corre risco diante da complexidade do local”.

Gledson Lima Bezerra Prefeito de Juazeiro do Norte "Quando o bombeiro vai trabalhar lá, ele já sofre a questão da falta de oxigênio, mas apesar disso, eles continuam trabalhando diuturnamente”, afirma. O buraco na área interna da residência tem 50 metros de profundidade e 3 metros de diâmetro, segundo os bombeiros. A parede ao lado da abertura “está praticamente solta”.

Confira situação do local em vídeo postado pelo prefeito:

Trabalho será reforçado com equipe de Fortaleza

No vídeo, o coronel do Corpo de Bombeiros, Agnaldo Viana, responsável pelos trabalhos no local, reitera que os profissionais estão empreendendo todos os esforços para resgatar Sônia e pede paciência.

Agnaldo Viana Coronel do Corpo de Bombeiros “Temos que fazer a busca e o resgate com segurança. Da forma como está aqui, nós estamos colocando nossos profissionais em risco. Estamos esperando uma equipe de Fortaleza especializada em estruturas colapsadas. Vamos estudar melhor a estrutura para escorar e descer o nosso pessoal com segurança para fazer o resgate da dona Sônia. Só sairemos quando fizermos o resgate”.

O prefeito de Juazeiro do Norte, Gledson Lima, disse ainda que o momento é de compreensão para que os profissionais possam continuar fazendo o trabalho. Segundo ele, as duas residências vizinhas à casa em questão “tem o risco de comprometimento”.

“Debaixo da parede já está bastante comprometido. Ainda tem o fator chuva, com a terra muito molhada. Tem cinco dias que Juazeiro tem chuva. Se voltar a chover, toda essa estrutura da lateral fica comprometida e o risco desse material cair lá embaixo. Estamos providenciando anilhas de ferro para colocar no fundo”, disse o gestor.

No vídeo, ele também explica que foi solicitada a instalação de refletores para auxiliar no trabalho de resgate. No local, além dos bombeiros, há equipes da Guarda Municipal, da Defesa Civil, do SAMU e da Cagece.

O que é a ocorrência?

Na tarde de quinta-feira (24), duas mulheres, com idades de 38 e 48 anos, caíram em uma cacimba desativada no município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. O acidente ocorreu em uma residência, no bairro Santa Teresa.

A primeira vítima, de 38 anos, foi resgatada por volta das 17h de quinta-feira e foi levada a um hospital da região. De acordo o Corpo de Bombeiros, ele apresentava apenas ferimentos leves.

Desde então, bombeiros de Juazeiro do Norte, equipes de apoio do Crato tentam resgatar a segunda vítima, que está soterrada.