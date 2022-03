Bombeiros localizam corpo de mulher que caiu em cacimba em Juazeiro do Norte

Sônia Cristina Pereira da Silva, de 48 anos, vítima de queda em uma cacimba em Juazeiro do Norte na última quinta-feira (24), foi encontrada sem vida por bombeiros atuantes na operação de resgate neste sábado (26). O corpo está a cerca de 70 metros de profundidade e deve ser retirado ainda no início da noite de hoje.

"Os trabalhos continuam avançando, nós já localizamos a vítima, que está entre 50 e 70 metros da superfície. Creio que, no máximo, em 3h nós resgataremos o corpo", explica coronel do Corpo de Bombeiros, Agnaldo Viana, responsável pela operação.

Legenda: As duas mulheres caíram na cacimba ao retirar roupas do varal, como contou familiar Foto: Arquivo pessoal

Estão mobilizados 21 bombeiros no resgate do corpo com a retirada manual dos escombros. O céu da cidade está nublado durante esta tarde, mas os agentes só devem sair do local com a conclusão do resgate, como frisa o coronel.

"O trabalho é totalmente braçal, no momento, e daí a dificuldade. Nós já retiramos metros de escombros. Veio uma equipe de Fortaleza especializada em desastres e estruturas colapsadas. Foi feita uma nova estratégia e a gente já conseguiu localizar a vítima", detalha.

Os bombeiros aguardam uma máquina para a sucção da lama que deve agilizar a retirada da vítima na “operação muito complexa”, como define o coronel.

"Todos os esforços foram investidos e, com relação ao resgate do corpo, não depende só da gente. Depende da situação", reflete.

O caso alerta para o cuidado em acidentes domésticos com poços. "Fomos informados que existem muitas delas (cacimbas) aqui no bairro e é um perigo que as pessoas têm em casa, principalmente, quem tem crianças ou idosos", alerta Agnaldo.

Como tudo aconteceu

Sônia e Edilânea Moreira, de 38 anos, estavam tirando roupas do varal quando caíram na cacimba desativada, como contou Maria Pereira, irmã de Sônia. "Meu pai que desativou ela (cacimba) e colocou a tampa", como relatou a irmã da vítima.

Legenda: Cacimba estava desativada e coberta Foto: Corpo de Bombeiros

Os bombeiros atuam no local desde às 14h da quinta-feira (24) na casa localizada no bairro Santa Tereza, em Juazeiro do Norte. Edilânea Moreira foi resgatada na sequência, por volta de 17h e levada ao Hospital Regional do Cariri (HRC). Na queda no poço, ela quebrou o braço e o fêmur.

Por causa da chuva na região, os trabalhos de busca chegaram a ser suspensos na noite de quinta-feira e retomados na manhã de sexta (25). Pelo menos duas residências vizinhas à casa em que estão sendo feitas as buscas "têm risco de comprometimento", segundo a equipe de bombeiros.