Após resgate da última vítima de enchentes em Pernambuco, bombeiros e cães retornam a Fortaleza

A equipe formada por sete agentes do Corpo de Bombeiros do Ceará, enviada para os resgates de vítimas soterradas nas enchentes de Pernambuco na última terça-feira (31), retornou à Fortaleza neste sábado (4). A operação foi realizada com apoio de 4 cães farejadores da composição cearense.

Os bombeiros atuaram para encontrar corpos soterrados devido às fortes chuvas registradas na Grande Recife. Foram 128 vidas perdidas por causa das enchentes e dezenas de moradores estão desabrigados.

A busca pelas vítimas do desastre foi encerrada na sexta-feira (3), quando foi encontrado o corpo de uma mulher de 43 anos, na região de Camaragibe. Os esforços da equipe cearense foram comandados pelo capitão Eliomar Cordeiro Alves.

Integraram a equipe o 2º tenente José Maria da Silva, o subtenente Marcelo Acelino Lima, o 3º sargento Ítalo Diego Alam Mendonça, o 3º sargento Romenig Chaves da Silva, e os soldados Antônio Maílson Medeiros de Souza e Jucelino Pereira de Araújo.

O grupo de cães farejadores foi formado por Tupã, da raça boiadeiro australiano, os labradores Nala e Flash e, um border collie, Duck.

Os animais já atuaram nas enchentes de Teresópolis, no Rio de Janeiro, nos resgates do Edifício Andrea, em Fortaleza, e na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais.

“Nosso treinamento diário, é se preparando para situações como essa, desastres que o cão é fundamental para salvar as vidas naquela condição. A gente torce para que o desastre não aconteça, mas se acontecer estaremos prontos, seja no Ceará, em outro estado ou até em outro país”, frisou o capitão Eliomar à equipe de comunicação dos Bombeiros.

Os bombeiros militares foram recepcionados pelo comandante-geral adjunto, Zélio Menezes. O coronel comandante-geral Ronaldo Roque de Araújo também ressaltou o trabalho da equipe.

“Em especial parabenizo esses bombeiros militares com seus respectivos cães, que naturalmente chamamos de heróis de quatro patas, pelo excelente trabalho desenvolvido, onde demonstraram a competência do CBMCE”, pontuou.