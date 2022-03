Após quase 36h de trabalho, corpo de mulher que caiu em cacimba é encontrado soterrado, no Cariri

Sônia Cristina Pereira da Silva, 48 anos, teve o corpo localizado soterrado em uma cacimba de areia, em Juazeiro do Norte, Região do Cariri cearense. Os bombeiros trabalham para a remoção, na tarde deste domingo (27).

ATUALIZAÇÃO às 13h15: Inicialmente, houve a informação de fonte oficial dos Bombeiros sobre o resgate ter sido concluído. No entanto, segundo o coronel do Corpo de Bombeiros, Agnaldo Viana, o resgate não foi concluído. A última atualização é que a vítima foi encontrada, mas ainda precisa ser removida do local.

Na manhã de hoje, uma equipe de 21 bombeiros retomou a retirada do barro e entulhos da área. A mulher caiu na cacimba desativada na quinta-feira (24), por volta das 14h.

São quase 36h de operação, que contou ainda com reforço de uma equipe especializada em resgate em estrutura colapsada enviada de Fortaleza.

No sábado (26), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE) confirmou que a mulher não sobreviveu, mas a lama no local dificultava a localização exata.

O que se sabia até então era que a mulher estava a cerca de 70 metros de profundidade, no fundo da cacimba.

Acidente

Sônia e a cunhada Edilânea Moreira, de 38 anos, tiravam roupas do varal quando caíram na cacimba desativada, conforme relato de Maria Pereira, irmã de Sônia. "Meu pai que desativou a cacimba e colocou a tampa", lembrou.

Legenda: As duas mulheres caíram na cacimba ao retirar roupas do varal, como contou familiar Foto: Arquivo pessoal

Os bombeiros atuam no local desde às 14h da quinta-feira (24), na casa localizada no bairro Santa Tereza, em Juazeiro do Norte. Edilânea Moreira foi resgatada na sequência, por volta de 17h, e levada ao Hospital Regional do Cariri (HRC). Na queda no poço, ela quebrou o braço e o fêmur.

Em razão da chuva na região, os trabalhos de busca chegaram a ser suspensos na noite de quinta-feira e foram retomados na manhã de sexta (25).