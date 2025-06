Alunos do Colégio dos Bombeiros abraçam escola e 'se despedem' do prédio para reforma; veja vídeo

Em um momento de despedida simbólica, alunos e militares do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB), em Fortaleza, se reuniram na sexta-feira (13), para abraçar o prédio da escola no bairro Jacarecanga. A ação marca o fim de um ciclo já que a sede da instituição passará por uma reforma completa e o formato atual dará lugar a uma estrutura verticalizada.

Nas redes sociais, um vídeo feito pelo Colégio destaca que "o edifício, que abrigou a formação de várias gerações de alunos, será reconstruído e reformado para dar lugar a um novo espaço, mais moderno e padronizado".

Nas imagens, os alunos circundam a escola de mãos dadas, dando um "abraço coletivo no prédio". O gesto representa a memória afetiva construída ao longo dos anos no local, instalado no bairro Jacarecanga desde 1998, e que agora será reestruturado.

A intervenção no Colégio dos Bombeiros foi noticiada pelo Diário do Nordeste em fevereiro de 2025. No início deste mês, o governador Elmano de Freitas assinou a ordem de serviço para a construção da nova estrutura.

O que mudará na escola?

Com a reforma, o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB) passará, segundo o Governo, a ter estrutura verticalizada, com três pavimentos e 12 salas de aula climatizadas, auditório e biblioteca; quatro laboratórios e ginásio poliesportivo. A intenção, de acordo com a gestão estadual, é expandir vagas no ensino médio integral.

Atualmente, a escola tem 1.041 alunos no ensino regular e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com a reestruturação, de acordo com o Governo, “o Corpo de Bombeiros e a Secretaria Estadual de Educação administrarão duas unidades: uma para cada etapa de ensino, sendo uma para o ensino fundamental e outra para o ensino médio”

Onde as aulas irão ocorrer por enquanto?

Enquanto a obra ocorre, as atividades escolares continuarão normalmente em uma sede provisória. Os alunos, segundo o Governo, serão transferidos para a sede temporária na Escola Nossa Senhora de Lourdes, também localizada no bairro Jacarecanga.

Com a mudança, a escola irá consolidar o modelo de gestão compartilhada, segundo avaliação da direção do Colégio.