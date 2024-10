Inscrições para seleção 2025 dos colégios do Corpo de Bombeiros e da PM do Ceará começam sexta (25)

As inscrições para o processo seletivo de admissão de novos alunos nos colégios da Polícia Militar do Ceará (CPM) e do Corpo de Bombeiros (CMCB) para 2025 começam nesta sexta-feira (25). No total, são ofertadas 982 vagas distribuídas entre os colégios.

O edital do certame foi publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará (DOE) dessa terça-feira (22).

Os interessados vão poder preencher todos os dados da seleção pela internet, no site Legalle Concursos, até o dia 10 de novembro. São elegíveis alunos que concorrem tanto na categoria "dependente de militares", quanto na categoria "não dependente".

As vagas estão disponíveis para várias séries, abrangendo do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, nas seguintes unidades:

Colégio da Polícia Militar General Edgard Facó (Fortaleza)

Total de vagas: 272



Total de vagas: 272 Colégio da Polícia Militar Coronel Hervano Macêdo Júnior (Juazeiro do Norte)

Total de vagas: 160



Total de vagas: 160 Colégio da Polícia Militar Tenente Mário Lima (Maracanaú)

Total de vagas: 220



Total de vagas: 220 Colégio da Polícia Militar Ministro Jarbas Passarinho (Sobral)

Total de vagas: 156



Total de vagas: 156 Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (Fortaleza)

Total de vagas: 174

Os responsáveis legais devem preencher a ficha de cadastro on-line e gerar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para pagamento da taxa de inscrição, de R$ 25, que deve ser quitada até 11 de novembro.

Critérios de seleção e datas de provas

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva e, para o 1º ano do Ensino Fundamental, será aplicada uma sondagem de habilidades cognitivas. As provas serão realizadas nas cidades sede dos colégios militares no dia 1º de dezembro.

Os resultados preliminares serão divulgados a partir de 2 de dezembro, com prazo para interposição de recursos. O resultado final, incluindo a lista de classificados, classificáveis e eliminados, será publicado no site da Legalle Concursos.

A matrícula dos candidatos classificados está programada para ocorrer no início de janeiro de 2025.