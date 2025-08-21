160 cidades cearenses recebem aviso de 'perigo potencial' por vendaval nesta quinta (21)
Segundo o Inmet, o vento vai variar entre 40 km/h e 60 km/h, oferecendo baixo risco de queda de galhos de árvores
Um total de 160 municípios do Ceará, localizados em diversas regiões do Estado, receberam aviso de 'perigo potencial' causado por vendaval. O comunicado foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e tem validade para o período entre 13h e 18h desta quinta-feira (21). Segundo o Instituto, o vento vai variar entre 40 km/h e 60 km/h, oferecendo baixo risco de queda de galhos de árvores.
Áreas afetadas incluem regiões de todo o Estado
Entre as áreas afetadas estão municípios das regiões Metropolitana de Fortaleza, norte, sul, centro-sul e noroeste do Estado, além dos sertões cearenses. Estão na lista, por exemplo, Abaiara, Antonina do Norte, Barbalha, Cedro, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Massapê, Porteiras, Salitre e Tauá.
Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao "leve risco de queda e descargas elétricas". Além disso, não é indicado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Cidades têm mais de um aviso simultaneamente
Além do aviso sobre vendaval, o Inmet emitiu outros três comunicados para cidades cearenses. Um deles é sobre a intensificação dos ventos em regiões litorâneas, que havia sido originalmente emitido no domingo (17) e foi atualizado duas vezes.
Com isso, ele tem validade até as 10h desta sexta-feira (22). Segundo o Inmet, a intensificação dos ventos pode levar à movimentação de dunas de areia sobre construções na orla das cidades.
Veja também
Os outros dois dizem respeito à baixa umidade. Eles apontam que a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20%, o que pode causar baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
O primeiro deles foi emitido na última quarta-feira (20) e cita 11 cidades do Ceará. Para seis delas, um novo comunicado foi emitido nesta quinta-feira (21) e passa a valer às 12h. Com isso, após o fim do aviso inicial, Aiuaba, Crateús, Novo Oriente, Parambu, Poranga e Quiterianópolis seguem com 'perigo potencial' até a noite de sexta-feira (22).
Dessa forma, 30 municípios têm mais de um aviso vigente. É o caso de Uruoca, que aparece nos avisos de 'perigo potencial' por vendaval e intensificação de ventos costeiros. Tauá, por sua vez, está nos comunicados de vendaval e baixa umidade.
Veja as cidades do Ceará com 'risco potencial' por vendaval
- Abaiara
- Acarape
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Alto Santo
- Antonina do Norte
- Apuiarés
- Aracati
- Aracoiaba
- Ararendá
- Araripe
- Aratuba
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barbalha
- Barreira
- Barro
- Baturité
- Beberibe
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Cascavel
- Catarina
- Catunda
- Caucaia
- Cedro
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Farias Brito
- Forquilha
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Granjeiro
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maranguape
- Massapê
- Mauriti
- Meruoca
- Milagres
- Milhã
- Miraíma
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Ocara
- Orós
- Pacajus
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Parambu
- Paramoti
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pentecoste
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Saboeiro
- Salitre
- Santa Quitéria
- Santana do Acaraú
- Santana do Cariri
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umari
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará