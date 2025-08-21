Um total de 160 municípios do Ceará, localizados em diversas regiões do Estado, receberam aviso de 'perigo potencial' causado por vendaval. O comunicado foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e tem validade para o período entre 13h e 18h desta quinta-feira (21). Segundo o Instituto, o vento vai variar entre 40 km/h e 60 km/h, oferecendo baixo risco de queda de galhos de árvores.

Áreas afetadas incluem regiões de todo o Estado

Entre as áreas afetadas estão municípios das regiões Metropolitana de Fortaleza, norte, sul, centro-sul e noroeste do Estado, além dos sertões cearenses. Estão na lista, por exemplo, Abaiara, Antonina do Norte, Barbalha, Cedro, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Massapê, Porteiras, Salitre e Tauá.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao "leve risco de queda e descargas elétricas". Além disso, não é indicado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades têm mais de um aviso simultaneamente

Além do aviso sobre vendaval, o Inmet emitiu outros três comunicados para cidades cearenses. Um deles é sobre a intensificação dos ventos em regiões litorâneas, que havia sido originalmente emitido no domingo (17) e foi atualizado duas vezes.

Com isso, ele tem validade até as 10h desta sexta-feira (22). Segundo o Inmet, a intensificação dos ventos pode levar à movimentação de dunas de areia sobre construções na orla das cidades.

Os outros dois dizem respeito à baixa umidade. Eles apontam que a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20%, o que pode causar baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

O primeiro deles foi emitido na última quarta-feira (20) e cita 11 cidades do Ceará. Para seis delas, um novo comunicado foi emitido nesta quinta-feira (21) e passa a valer às 12h. Com isso, após o fim do aviso inicial, Aiuaba, Crateús, Novo Oriente, Parambu, Poranga e Quiterianópolis seguem com 'perigo potencial' até a noite de sexta-feira (22).

Dessa forma, 30 municípios têm mais de um aviso vigente. É o caso de Uruoca, que aparece nos avisos de 'perigo potencial' por vendaval e intensificação de ventos costeiros. Tauá, por sua vez, está nos comunicados de vendaval e baixa umidade.

Veja as cidades do Ceará com 'risco potencial' por vendaval