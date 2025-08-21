Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

160 cidades cearenses recebem aviso de 'perigo potencial' por vendaval nesta quinta (21)

Segundo o Inmet, o vento vai variar entre 40 km/h e 60 km/h, oferecendo baixo risco de queda de galhos de árvores

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:45)
Ceará
Rua da cidade de Orós, no Ceará, que é um dos listados em comunicado do Inmet sobre vendaval
Legenda: O município de Orós é um dos listados em comunicado do Inmet sobre vendaval
Foto: Ismael Soares

Um total de 160 municípios do Ceará, localizados em diversas regiões do Estado, receberam aviso de 'perigo potencial' causado por vendaval. O comunicado foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e tem validade para o período entre 13h e 18h desta quinta-feira (21). Segundo o Instituto, o vento vai variar entre 40 km/h e 60 km/h, oferecendo baixo risco de queda de galhos de árvores.

Áreas afetadas incluem regiões de todo o Estado

Entre as áreas afetadas estão municípios das regiões Metropolitana de Fortaleza, norte, sul, centro-sul e noroeste do Estado, além dos sertões cearenses. Estão na lista, por exemplo, Abaiara, Antonina do Norte, Barbalha, Cedro, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Massapê, Porteiras, Salitre e Tauá.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao "leve risco de queda e descargas elétricas". Além disso, não é indicado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Cidades têm mais de um aviso simultaneamente

Além do aviso sobre vendaval, o Inmet emitiu outros três comunicados para cidades cearenses. Um deles é sobre a intensificação dos ventos em regiões litorâneas, que havia sido originalmente emitido no domingo (17) e foi atualizado duas vezes.

Com isso, ele tem validade até as 10h desta sexta-feira (22). Segundo o Inmet, a intensificação dos ventos pode levar à movimentação de dunas de areia sobre construções na orla das cidades.

Veja também

teaser image
Ceará

Cidade do Ceará teve quase 120 dias de 2024 com temperaturas máximas acima de 38ºC; saiba qual

teaser image
Ceará

Porto de Fortaleza abre para visitação de navio de combate da Marinha do Brasil

Os outros dois dizem respeito à baixa umidade. Eles apontam que a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 20%, o que pode causar baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

O primeiro deles foi emitido na última quarta-feira (20) e cita 11 cidades do Ceará. Para seis delas, um novo comunicado foi emitido nesta quinta-feira (21) e passa a valer às 12h. Com isso, após o fim do aviso inicial, Aiuaba, Crateús, Novo Oriente, Parambu, Poranga e Quiterianópolis seguem com 'perigo potencial' até a noite de sexta-feira (22).

Dessa forma, 30 municípios têm mais de um aviso vigente. É o caso de Uruoca, que aparece nos avisos de 'perigo potencial' por vendaval e intensificação de ventos costeiros. Tauá, por sua vez, está nos comunicados de vendaval e baixa umidade.

Veja as cidades do Ceará com 'risco potencial' por vendaval

  1. Abaiara
  2. Acarape
  3. Acopiara
  4. Aiuaba
  5. Alcântaras
  6. Altaneira
  7. Alto Santo
  8. Antonina do Norte
  9. Apuiarés
  10. Aracati
  11. Aracoiaba
  12. Ararendá
  13. Araripe
  14. Aratuba
  15. Arneiroz
  16. Assaré
  17. Aurora
  18. Baixio
  19. Banabuiú
  20. Barbalha
  21. Barreira
  22. Barro
  23. Baturité
  24. Beberibe
  25. Boa Viagem
  26. Brejo Santo
  27. Campos Sales
  28. Canindé
  29. Capistrano
  30. Caridade
  31. Cariré
  32. Caririaçu
  33. Cariús
  34. Carnaubal
  35. Cascavel
  36. Catarina
  37. Catunda
  38. Caucaia
  39. Cedro
  40. Choró
  41. Chorozinho
  42. Coreaú
  43. Crateús
  44. Crato
  45. Croatá
  46. Deputado Irapuan Pinheiro
  47. Ererê
  48. Farias Brito
  49. Forquilha
  50. Frecheirinha
  51. General Sampaio
  52. Graça
  53. Granja
  54. Granjeiro
  55. Groaíras
  56. Guaiúba
  57. Guaraciaba do Norte
  58. Guaramiranga
  59. Hidrolândia
  60. Ibaretama
  61. Ibiapina
  62. Ibicuitinga
  63. Icó
  64. Iguatu
  65. Independência
  66. Ipaporanga
  67. Ipaumirim
  68. Ipu
  69. Ipueiras
  70. Iracema
  71. Irauçuba
  72. Itaiçaba
  73. Itapajé
  74. Itapipoca
  75. Itapiúna
  76. Itatira
  77. Jaguaretama
  78. Jaguaribara
  79. Jaguaribe
  80. Jaguaruana
  81. Jardim
  82. Jati
  83. Juazeiro do Norte
  84. Jucás
  85. Lavras da Mangabeira
  86. Limoeiro do Norte
  87. Madalena
  88. Maranguape
  89. Massapê
  90. Mauriti
  91. Meruoca
  92. Milagres
  93. Milhã
  94. Miraíma
  95. Missão Velha
  96. Mombaça
  97. Monsenhor Tabosa
  98. Morada Nova
  99. Moraújo
  100. Mucambo
  101. Mulungu
  102. Nova Olinda
  103. Nova Russas
  104. Novo Oriente
  105. Ocara
  106. Orós
  107. Pacajus
  108. Pacoti
  109. Pacujá
  110. Palhano
  111. Palmácia
  112. Parambu
  113. Paramoti
  114. Pedra Branca
  115. Penaforte
  116. Pentecoste
  117. Pereiro
  118. Piquet Carneiro
  119. Pires Ferreira
  120. Poranga
  121. Porteiras
  122. Potengi
  123. Potiretama
  124. Quiterianópolis
  125. Quixadá
  126. Quixelô
  127. Quixeramobim
  128. Quixeré
  129. Redenção
  130. Reriutaba
  131. Russas
  132. Saboeiro
  133. Salitre
  134. Santa Quitéria
  135. Santana do Acaraú
  136. Santana do Cariri
  137. São Benedito
  138. São Gonçalo do Amarante
  139. São João do Jaguaribe
  140. São Luís do Curu
  141. Senador Pompeu
  142. Senador Sá
  143. Sobral
  144. Solonópole
  145. Tabuleiro do Norte
  146. Tamboril
  147. Tarrafas
  148. Tauá
  149. Tejuçuoca
  150. Tianguá
  151. Trairi
  152. Tururu
  153. Ubajara
  154. Umari
  155. Umirim
  156. Uruburetama
  157. Uruoca
  158. Varjota
  159. Várzea Alegre
  160. Viçosa do Ceará

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Rua da cidade de Orós, no Ceará, que é um dos listados em comunicado do Inmet sobre vendaval
Ceará

160 cidades cearenses recebem aviso de 'perigo potencial' por vendaval nesta quinta (21)

Segundo o Inmet, o vento vai variar entre 40 km/h e 60 km/h, oferecendo baixo risco de queda de galhos de árvores

Redação
Há 1 hora
Praia de Jijoca de Jericoacoara
Ceará

Inmet emite alerta de ventos com 'perigo potencial' para 44 cidades do CE até esta sexta-feira (22)

Outros dois comunicados emitidos pelo Instituto dizem respeito à baixa umidade em 17 municípios cearenses

Redação
Há 2 horas
Navio de guerra navegando pelo oceano, equipado com sistemas militares e armamentos, simbolizando presença naval e poder marítimo.
Ceará

Porto de Fortaleza abre para visitação de navio de combate da Marinha do Brasil

As visitas acontecem no próximo domingo (24) com duração de 30 min

Redação
Há 2 horas
Imagem da lateral do Santuário Diocesano da Divina Misericórdia, Igreja Católica no Município de Barro, no Ceará. As paredes são pintadas de bege e, ao fundo, o sol estende raios solares.
Ceará

Cidade do Ceará teve quase 120 dias de 2024 com temperaturas máximas acima de 38ºC; saiba qual

Estudo da Funceme mediu maiores registros diários em postos de monitoramento

Nicolas Paulino
21 de Agosto de 2025
Carmais Seminovos realiza última edição de feirão com primeira parcela para 2026
Ceará

Carmais Seminovos realiza última edição de feirão com primeira parcela para 2026

Evento tem foco em facilidades de compra e ampla variedade de modelos

Agência de Conteúdo DN
21 de Agosto de 2025
Falésias da praia de Morro Branco, em Beberibe
Ceará

44 cidades do Ceará têm aviso de ventos com 'perigo potencial' até a manhã de quinta-feira (21)

Inmet também emitiu novo comunicado sobre baixa umidade em municípios cearenses

Redação
20 de Agosto de 2025
Pedestres chegaram a cobrir o corpo do motociclista com papelão
Ceará

Motociclista tem mal súbito e morre enquanto empurrava moto na Aldeota, em Fortaleza

AMC e Pefoce foram acionadas ao local

João Lima Neto
20 de Agosto de 2025
Salas sensoriais ampliam acessibilidade nas Casas do Cidadão
Ceará

Salas sensoriais ampliam acessibilidade nas Casas do Cidadão

A Casa do Cidadão é um equipamento que facilita as demandas da população cearense

Agência de Conteúdo DN
20 de Agosto de 2025
Dança jovens negros de Salitre. Meninas com vestidos coloridos
Ceará

Cidade do Ceará cria rota afroturística que terá encontro com rezadeiras e visitas a quilombos

Decreto municipal publicado na última quinta-feira, 14 de agosto, instituiu cinco rotas turísticas temáticas no município de Salitre

Gabriela Custódio
20 de Agosto de 2025
Imagem mostra close-up em mãos femininas sobre tampa de caixão segurando rosa-branca, encenado velório, ilustrando decisão da Justiça do Ceará que condenou hospital e funerária a indenizarem mulher após trocarem corpo do pai dela por outro
Ceará

Mulher que teve o corpo do pai trocado por hospital e funerária será indenizada no Ceará; entenda

Os restos mortais do homem foram entregues a uma família diferente

Carol Melo
20 de Agosto de 2025
A imagem mostra uma pessoa, provavelmente um médico ou profissional de saúde, vestindo um jaleco azul e um estetoscópio. A pessoa está apontando com uma caneta para um modelo anatômico detalhado do cólon humano, que está seccionado para mostrar a estrutura interna. O modelo destaca uma seção com o que parece ser um tumor maligno ou uma área de doença, possivelmente representando câncer colorretal. Há também uma prancheta com papéis sobre uma mesa à frente. O fundo é um cenário de consultório médico.
Ceará

Pessoas com menos traços de ancestralidade asiática ou africana têm mais risco de câncer colorretal

Estudo realizado no Brasil, com participação de pesquisador da UFC, descobriu que existem quatro marcadores genéticos do DNA humano

Clarice Nascimento
20 de Agosto de 2025
Homem em jangada no mar em Icapuí
Ceará

Fortaleza e outras 43 cidades do CE têm aviso de ventos com ‘perigo potencial’; veja locais

Outro aviso do Inmet alerta para baixa umidade em 44 municípios do Estado

Redação
19 de Agosto de 2025
Foto de barraca de praia irregular sendo demolida na praia de Iparana, em Caucaia
Ceará

Barraca de praia irregular é demolida em Caucaia, após facções criminosas atrasarem processo

O empreendimento havia sido construído em um local chamado de "terreno de marinha"

Matheus Facundo
19 de Agosto de 2025
Um jovem de óculos e camisa azul, no centro, segura um certificado de premiação dourado e usa duas medalhas douradas no pescoço. Ele sorri enquanto está no palco. À sua direita, uma jovem de cabelos escuros e blusa preta também segura um certificado e uma medalha dourada. Ao fundo, um telão mostra um mapa-múndi, e uma faixa com o símbolo do Pi e a palavra
Ceará

Estudante cearense conquista medalha de ouro em campeonato mundial de Matemática

Rayan Moreira da Costa participou da seletiva nacional da World Mathematics Team Championship, e agora busca apoio para participar da fase final, na Tailândia

Paulo Roberto Maciel*
19 de Agosto de 2025
Foto mostra dois ministros, Alexandre Padilha e Camilo Santana, em uma reunião com jornalistas: um veste jaleco branco com logotipo do SUS e o outro usa terno e gravata, falando ao microfone. Sobre a mesa, há placas de identificação, copos com bebidas e um notebook. Ao fundo, medalhas e condecorações estão expostas.
Ceará

Cursos de Medicina com nota baixa terão ‘supervisão’ e podem perder vagas; veja medidas do MEC

Exame nacional de avaliação da área será aplicado pela primeira vez em 2025 e pode implicar na suspensão de Fies e Prouni

Flávia Rabelo e Nícolas Paulino
19 de Agosto de 2025
Maquete ilustrativa de centro industrial em mina de Santa Quitéria, em paisagem árida com alguns morros
Ceará

Escavações para procurar mina de urânio no CE ocorreram há quase 50 anos em programa nuclear do Brasil

Jazida de Itataia em Santa Quitéria é a quinta maior reserva de urânio do mundo

Nicolas Paulino
19 de Agosto de 2025
Usuária do Bicicletar em Fortaleza
Ceará

Bicicletar em Fortaleza terá acesso gratuito nesta terça-feira (19), Dia Nacional do Ciclista

A gratuidade estará disponível ao longo do dia, permitindo viagens de até 60 minutos por retirada

Redação
19 de Agosto de 2025
Elmano durante inauguração
Ceará

Primeira escola de tempo integral Quilombola do Ceará é inaugurada em Horizonte

Mais de 260 estudantes estão matriculados na instituição

Redação
18 de Agosto de 2025
Imagem de paciente que se casa com cuidadora durante internação em unidade de saúde no Ceará
Ceará

Paciente se casa com cuidadora durante internação após revelar sonho para assistente social

Lourival da Silva conheceu Rozelani Pereira durante a adolescência; Cerimônia foi realizada com presença de uma juíza

Redação
18 de Agosto de 2025
Dois alunos vestem a farda da rede municipal de Fortaleza, nas cores laranja, branco e amarelo
Ceará

Nova farda de Fortaleza: veja modelos finalistas escolhidos para alunos da rede municipal

A final será realizada na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura na sexta-feira (22)

Redação
18 de Agosto de 2025