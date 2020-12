Victor Alves, do Time Iza, é o campeão do The Voice Brasil 2020

O finalista do Time Iza, Victor Alves, é o campeão da edição de 2020 do The Voice Brasil da TV Globo. O cantor disputou a final com Izrra, do Time Brown, Douglas Ramalho, do Time Teló, e Ana Canhoto, do Time Lulu.

"Eu nem achei que fosse chegar até a final. Não tenho nem palavras pra descrever o quanto eu tô feliz. Quero dedicar para a minha mãe que sempre acreditou em mim. Se não fosse ela eu não estaria aqui", comentou Victor Alves após o resultado.

"Eu quero agradecer a todo esse palco, nunca imaginei que fosse acontecer tudo isso. Sempre tive o problema de desacreditar em mim", complementou o campeão.

"Tô ótima!!! Tô muito feliz, hoje é uma noite de festa. Acho que a gente tá vivendo um momento muito especial aqui dentro", comemorou Iza. "Quero gravar uma música junto", revelou a técnica campeã pela primeira vez.