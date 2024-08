Veja 5 livros de Stephen King essenciais para fãs do terror

Conhecido como “rei do terror”, Stephen Edward King é um escritor norte-americano com mais de 60 obras em cerca de 40 países. O autor é o nono mais traduzido do mundo. Além das notórias obras de horror, ele também já se aventurou e foi bem-sucedido em outros gêneros com obras como "A espera de um milagre" e "Conta comigo".

Pensando na importância do escritor como um ícone do terror e da literatura, o Diário do Nordeste trouxe uma lista com 5 livros de King que você precisa ler.

Para quem tem muito medo de se aventurar no terror ou prefere suspense, confira lista com dez livros do gênero que vão te deixar sem ar.

It – A coisa (1986)

Legenda: Livro demorou quatro anos para ser escrito e conta com 1104 páginas Foto: Reprodução/Divulgação

Tem algo sombrio na cidade de Derry e ninguém sabe melhor disso do que Beverly, Richie, Ben, Bill, Stan, Mike e Eddie. Durante a infância, eles precisaram enfrentar uma criatura maligna que caçava as crianças locais. Agora, 28 anos depois, os desaparecimentos voltam a acontecer e os amigos retornam para cumprir o voto que fizeram na infância de derrotar Pennywise uma segunda vez e proteger as crianças dele a qualquer custo.

It, é o segundo maior livro de King, tem 1104 páginas e demorou quatro anos para que o autor o concluísse. A obra rendeu quatro adaptações, sendo elas uma série e três filmes. A produção mais notória é o longa-metragem de 2017 que se tornou o filme de terror mais assistido de todos os tempos.

Carrie, a estranha (1974)

Legenda: Livro conta a história de menina excluída que descobre poderes telecinéticos Foto: Reprodução/Divulgação

Carrie é filha de uma mãe extremamente religiosa que a reprime com frequência. Por conta da criação cheia de proibições, a adolescente sofre bullying na escola e se sente excluída. Tudo muda quando ela descobre que tem poderes telecinéticos e é convidada para a festa de formatura por um dos garotos mais populares do colégio. A menina entra em uma busca desesperada para se encaixar no baile, o que pode terminar de maneira sombria e dramática.

Stephen King chegou a jogar as três páginas iniciais da obra no lixo, mas sua esposa Thabita as resgatou e o convenceu a continuar escrevendo. Antes de conseguir que o livro fosse publicado, o autor chegou a ser recusado trinta vezes. Hoje, Carrie se tornou um clássico do terror com duas adaptações para o cinema.

O Iluminado (1977)

Legenda: Livro deu origem ao filme icônico de Stanley Kubrick Foto: Reprodução/Divulgação

Jack Torrance é um alcoólatra em recuperação e escritor amador. O homem acha que encontrou o emprego perfeito quando aceita ser zelador do Hotel Overlook e se muda para lá com a família. O que Jack não conhece é a natureza sombria do local, que pode enlouquecer até o mais são dos homens.

Em 1980, O Iluminado foi adaptado para o cinema por Stanley Kubrick. Na época, a aceitação do filme foi bastante controversa. Hoje, a crítica aclama O Iluminado e o filme se tornou um ícone da cultura pop.

Doutor Sono (2013)

Legenda: 'Doutor Sono' é a esperada continuação de 'O Iluminado' Foto: Reprodução/Divulgação

Danny Torrance, o menino no centro do enredo de O Iluminado, cresceu. Dan tornou-se um adulto que passou anos tentando se livrar do que viu no Hotel Overlook e do legado de violência e alcoolismo do pai.

Ele se estabelece lentamente na cidade de New Hampshire, onde é acolhido por uma comunidade dos alcoólicos anônimos e consegue um emprego em uma casa de repouso. Danny usa o que resta dos seus dons da iluminação para confortar os idosos antes de partirem, assim acaba ganhando o apelido de Doutor Sono.

A vida tranquila dele muda quando conhece Abra Stone, uma menina de 12 anos que tem a iluminação mais forte que ele já viu, trazendo à tona o passado que ele tenta evitar. Quando uma batalha pela vida e alma da menina começa, Dan precisa achar um modo de salvá-la, enquanto enfrenta seus próprios demônios.

Doutor Sono é a aguardada continuação de O Iluminado, que assim como seu antecessor foi adaptada para o cinema. O filme de 2019 contou com nomes como Ewan McGregor e Rebecca Ferguson.

O Cemitério (1983)

Legenda: 'O Cemitério' é considerada uma das obras mais macabras de Stephen King Foto: Reprodução/Divulgação

Louis Creed, um médico de Chicago, acha que finalmente encontrou um lar para ele e sua família em uma pequena cidade no Maine. As coisas começam a mudar durante um passeio em que Louis encontra um cemitério. No local, crianças enterravam animais de estimação por gerações.

Enquanto Louis caminha, encontra um segundo cemitério este não tem pequenos túmulos, mas tem uma aura atraente e muito mais sombria. Quando o gato de sua filha Eillen morre atropelado, o médico o enterra no cemitério misterioso. Pouco depois o animal reaparece vivo, é então que Louis vai aprender que os mortos devem continuar assim.

O livro deu origem a algumas adaptações para o cinema em 1989, 1992, 2019 e 2023.

*Estagiária sob orientação do editor Felipe Mesquita.