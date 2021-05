Telhado do Teatro da Praia desaba na madrugada em Fortaleza

Parte do telhado do Teatro da Praia desabou, na madrugada desta quinta-feira (28). Com 28 anos de vida, fechado por conta da pandemia do coronavírus, o espaço passou por recentes reformas nas arquibancadas e no telhado em janeiro de 2021. O ator e diretor Carri Costa, responsável pelo local, declarou em vídeo que havia fissuras na estrutura que precisavam de reparos.

"Sim, eu estou bem. A estrutura de telhado que ficava por cima do palco arriou por volta das 3h15 da madrugada. O teatro encontra-se fechado desde o início da pandemia. E agora? Sei lá! Mas eu to bem, bem triste", escreveu Carri Costa no Instagram.

Assista:

O ator e influenciador digital Max Petterson comentou publicação de Carri Costa lamentando o ocorrido e pedindo ajuda com doações para reformar o telhado. "Poxa, Carri! Vamos fazer uma vaquinha pra subir esse telhado! Me avisa!", disse o caririense.

Veja mais Verso Resistência de 28 anos do Teatro da Praia é tema de documentário