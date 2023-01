Shows em Fortaleza 2023: agenda inclui Skank, Marisa Monte, Titãs e experiência com Coldplay

Amantes de música, preparem a agenda: Fortaleza está repleta de shows em 2023. Sobretudo para quem gosta de rock e MPB, as ofertas são várias. Um dos maiores destaques é o retorno do Ceará Music, cujo show de lançamento aconteceu no ano passado com Pitty e Nando Reis, Jota Quest e Jão. Se o público já gostou, o sucesso do evento oficial deve ser ainda maior.

Além disso, grandes nomes do cancioneiro nacional – a exemplo de Marisa Monte, Oswaldo Montenegro e Titãs – desembarcarão na capital cearense mesclando antigos e novos hits. A turnê de despedida do Skank também passará pela Capital, bem como uma experiência no teatro envolvendo a banda Coldplay.

Preparamos uma seleção com todos os shows confirmados até agora. Marque logo para quais você vai e já prepare o coração.

Adeus do Skank

Está pertinho de acontecer. A última apresentação do Skank em Fortaleza será em 11 de fevereiro, no estacionamento do shopping Iguatemi Bosque. Como toda turnê de despedida, o show vai passear pelos maiores clássicos da banda, prometendo nostalgia e emoção.

O adeus definitivo do quarteto está marcado para acontecer no dia 23 de março. O lugar escolhido foi o estádio Mineirão, em Belo Horizonte – cidade natal do grupo. Valores dos ingressos você encontra neste link.

Daniel Boaventura

Após passar pelo México com turnê consagrada, Daniel Boaventura apresenta na capital a “Tour 2023”. O show acontece no Teatro Riomar, no dia 16 de março de 2023, às 21h.

No repertório, grandes sucessos e as principais faixas dos quatro DVDs do artista. Releituras de Frank Sinatra, Elvis Presley, Barry White, Alejandro Sanz, Lou Rawls, além da estreia da própria música autoral, “Best Part Of The Show”, darão o tom. Ingressos aqui.

Amazing Tenors In Concert

Atenção, fãs de música clássica! Inédito no Brasil, o show “Amazing Tenors, Sings Bocelli” reúne Henrique Moretsohon, Murilo Trajano e Paulo Paolilo em grande espetáculo no Teatro RioMar no dia 19 de março. Os três jovens e já renomados tenores interpretam as músicas que marcaram a carreira de um dos maiores e mais populares tenores da História.

Os arranjos, criados exclusivamente para o show, abraçam sucessos como “Canto della Terra”, “Granada”, “Cinema Paradiso”, entre outras, além de clássicos de Bocceli, a exemplo de “Vivo Per Lei”, “Com Te Partirò”, boleros, tangos e temas de filmes. Ingressos aqui.

Ricky Vallen

Com voz poderosa e presença marcante, Ricky Vallen – destaque nas tardes de sábado do SBT no quadro Shadow Brasil, do Programa Raul Gil – emocionará o público fortalezense em 25 de março, dentro da programação do Theatro Via Sul. Ingressos aqui.

O show “Ricky Vallen - A Voz Mutante” traz repertório baseado em clássicos da MPB, a exemplo de “Atrás da Porta” (Chico Buarque), “Um Dia, Um Adeus” (Guilherme Arantes) e “Sangrando” (Gonzaguinha). “Spending My Time” (Roxette), “Empire States of Mind” (Alicia Keys) e “Non, Je Ne Regrette Rien” (Edith Piaf) são alguns dos hits internacionais.

Oswaldo Montenegro

O Teatro RioMar Fortaleza sedia o show de Oswaldo Montenegro nos dias 30 e 31 de março em múltiplas sessões. A potente voz e o violão sofisticado do cantor e compositor ganham roupagem de cordas, madeiras e sopros, ressaltando as harmonias e melodias das canções.

O repertório conta com canções consagradas, a exemplo de “A Lista”, “Lua e Flor”, “Léo e Bia”, “Estrada Nova”, entre outras, além da participação especial da flautista Madalena Salles e dos multi-instrumentistas Sérgio Chiavazzoli e Alexandre Meu Rei. Ainda na primeira parte do show, ele bate papo com a plateia e recorda obras como “Estrelas”. Ingressos aqui.

Coldplay Experience

Show no tablado. No dia 1º de abril, acontece no Teatro RioMar a Coldplay Experience, algo nunca visto antes no mercado de tributos. Com estrutura de apresentações em estádios, adaptada para teatros e casas de show, o evento tem impressionante riqueza de detalhes e equipamentos de última geração para promover imersão no universo do Coldplay.

A semelhança física e vocal do vocalista Thiago Gonçalves é impressionante e faz o público se sentir dentro da banda, com as cores e iluminação sem igual. Além dos recursos visuais e luminosos do próprio espetáculo, o público pode adquirir previamente na lojinha vários tipos de luminosos para interagir durante o show. Ingressos aqui.

Matuê, Marcelo D2 e companhia

Matuê, L7nnon, Marcelo D2, Teto, Lil Whind, Wiu, Major RD, Arthurzim, West Reis e Doixton juntos no mesmo local. A reunião acontece durante o Plantão Festival, com realização em 20 de abril. Imperdível. Ingressos neste link.

Anteriormente marcado para acontecer em dezembro do ano passado na Arena Castelão, o festival não deixará a qualidade de lado ao ser realizado em nova data, trazendo alguns dos nomes mais badalados da música contemporânea. Reúna a turma!

Marisa Monte

Tendo se apresentado na Capital em abril de 2022 no Centro de Eventos, Marisa Monte volta a Fortaleza com a turnê “Portas”. Primando pela qualidade técnica e artística, a cantora e compositora entrega um espetáculo vibrante e romântico no dia 6 de maio.

Antigos e novos sucessos tomam conta do palco e se refletem na voz do público. “Beija Eu”, “O que me importa”, “Já sei namorar” e “Amor I Love You” dividem espaço com “Portas”, “Calma” e “A Língua dos Animais”. Ingressos e local do evento ainda serão divulgados.

Titãs

Em celebração aos 40 anos de carreira, os Titãs desembarcarão em Fortaleza com a turnê “Todos ao Mesmo Tempo Agora”. O grupo retornará aos palcos com a formação clássica, num repertório marcado por hits titânicos das fases em que se apresentavam com todos os integrantes originais. Ingressos aqui.

O show acontece no dia 3 de junho, no Marina Park Hotel. No total, serão dez apresentações dos artistas por todo o Brasil, sendo a primeira vez que eles saem juntos em turnê em 30 anos. As apresentações acontecerão entre abril e junho de 2023. Inesquecível!

Ceará Music

Após 10 anos, o Ceará Music finalmente está de volta. O show de lançamento do evento, ocorrido em 2022, já antecipou a energia do projeto. Pitty e Nando Reis, Jota Quest e Jão mataram a saudade do público, ansioso por mais uma edição.



Realizado de 2001 a 2012, o Ceará Music teve doze edições realizadas em Fortaleza, trazendo grandes nomes da música nacional e internacional. Pelo festival passaram nomes como The Black Eyed Peas, Evanescence, Simple Plan, The Cure, Pitbull, Snoop Dogg, Biquini Cavadão e muito mais. Dias, ingressos e local do evento ainda serão divulgados.

