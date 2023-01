Teatro em Fortaleza: peças para assistir em janeiro e se deixar levar pela emoção e diversão

Abrem-se as cortinas e a magia começa. Ocupar o teatro é sentir o mundo se expandindo à curta distância, do aconchego da poltrona. Em Fortaleza, o ano de 2023 começa farto para as Artes Cênicas, com diversidade de apresentações contemplando diferentes temas e públicos. Programação imperdível.

Montamos este guia para que você não perca nenhum espetáculo de janeiro, garantindo bons momentos de emoção e diversão. O panorama está bonito: de Matheus Nachtergaele à despedida dAs Travestidas, passando pelo brilho do circo e números específicos para as crianças. Em cada um deles, grandes nomes da cena abrilhantam o palco e a vida. Veja:



“Molière”, de Matheus Nachtergaele

Legenda: O espetáculo é dirigido por Diego Fortes e embalado por músicas de Caetano Veloso Foto: Divulgação

Um dos maiores atores do Brasil, Matheus Nachtergaele retorna ao Cineteatro São Luiz para apresentar “Molière”. A hilária montagem traz à tona uma disputa entre a Comédia, representada pelo mais ilustre autor do segmento, Molière (vivido por Nachtergaele), e a Tragédia, personificada pelo poeta Jean Racine (Elcio Nogueira Seixas).

O espetáculo é dirigido por Diego Fortes e embalado por músicas de Caetano Veloso – executadas ao vivo com arranjos originais do maestro Gilson Fukushima. Além disso, marca a estreia da obra teatral da renomada dramaturga mexicana Sabina Berman no Brasil. Tudo da mais alta importância, inteligência e alegria. Vamos?

Serviço

Dias 25, às 19h; 26, às 19h, e 29, às 18h, no Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro). Sessões com intérprete de Libras. Na sexta-feira e no sábado, não haverá sessões devido ao pré-carnaval de Fortaleza. Ingressos disponíveis no Sympla e nas bilheterias físicas. Entrada: R$80 e R$40 (plateia inferior), R$50 e R$25 (superior) - assentos numerados. Classificação: 12 anos

As Travestidas

Legenda: Inspirada no teatro de revista e de variedades, a peça une música, festa, dublagens, talkshow, deboche e resistência Foto: Divulgação

Após 15 anos de intensa pesquisa e grandes trabalhos, o coletivo artístico As Travestidas se despede dos palcos com show especial e, no mínimo, inesquecível. No dia 15 de janeiro, às 18h, o Cineteatro São Luiz recebe o espetáculo “Cabaré das Travestidas - A Despedida”.

Inspirada no teatro de revista e de variedades, a peça une música, festa, dublagens, talkshow, deboche e resistência. Com ironia, bom-humor e sensibilidade, é aquele momento de enaltecer a arte drag com um recorte de cenas musicadas, valendo-se das potências individuais de cada artista. Não dá para perder.

Serviço

Dia 15 de janeiro, às 18h, no Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro). Ingressos à venda no Sympla e nas bilheterias do teatro. Entrada: R$50 (inteira) e R$25 (meia entrada) com limitação de 40% dos ingressos. Classificação: 12 anos

Festa no circo

Legenda: Montagem traz personagem excêntrico e compulsivo musical que compõe e grava canções em cena Foto: Clara Campelo

Integrando o programa Quarta do Circo, do Teatro Dragão do Mar, o multiartista Orlângelo assume as rédeas de “Autômato programado para divertir”. O espetáculo traz um personagem excêntrico e compulsivo musical que compõe e grava músicas em cena.

As trilhas sonoras são feitas para dançar, manipular objetos, andar de skate e engatar um diálogo visceral com a plateia numa divertida brincadeira. Acessível em Libras, a montagem é excelente pedida para quem ama estar no picadeiro e além.

Serviço

Dias 4, 11, 18 e 25, às 19h30, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar 81, Praia de Iracema). Entrada: R$5 (meia) e R$10 (inteira), disponíveis no site da Sympla Bileto e nas bilheterias físicas do Dragão. Espetáculo acessível em Libras e limitado a 60 lugares.

Comédia e MPB

Legenda: “Amor por Anexins” é uma farsa escrita por volta dos anos 1870 e 1907, em São Luís (MA) Foto: Divulgação

No Theatro José de Alencar, a montagem de Artur de Azevedo (1855-1908) estreita o contato da plateia com a comédia e a Música Popular Brasileira. “Amor por Anexins” é uma farsa escrita por volta dos anos 1870 e 1907, em São Luís (MA). Agora, na peça de Elias Andreato, o trabalho ganha ares ainda mais farsescos, musicada com repertório da MPB.

Na história, o personagem Isaías, interpretado por Cláudio Lins, é tido como o “Velho Solteirão”, obcecado por anexins (ditados populares). Ele quer se casar com Inês (Mariana Gallindo), jovem e pobre viúva que não se conforma em ser escolhida para ser a esposa desse solteirão. Cabe apenas a Inês aceitar a proposta de Isaías.

Serviço

Dia 19 de janeiro, às 19, no Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia), à venda na Sympla e na bilheteria do teatro. Classificação: 12 anos

Para crianças (e não apenas)

Legenda: Narrativas ganham maior encanto por serem acompanhadas de canções, narrações e outros elementos cênicos Foto: Divulgação

Na programação infantil, o grupo As Griotes de Teatro apresenta “Oralituras Ancestrais” ao longo de todos os sábados de janeiro. Acessível em Libras, o espetáculo promete divertir a criançada com várias contações de histórias.

A ênfase, em cada uma delas, é na temática racial. Inclusive, as narrativas ganham maior encanto por serem acompanhadas de canções, narrações e outros elementos cênicos. Um primor aos olhos, ouvidos e coração.

Serviço

Dias 7, 14, 21 e 28 no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar 81, Praia de Iracema). Entrada: R$5 (meia) e R$10 (inteira), disponíveis no site da Sympla Bileto e nas bilheterias físicas do Dragão. Espetáculo acessível em Libras.

Livro, árvore, verso

Legenda: Quatro artistas folheiam o tempo e convidam o público a percorrer um lugar, um ontem, uma vida, um agora, um país, um amanhã Foto: Divulgação

Também no Teatro Dragão do Mar, o renomado grupo Pavilhão da Magnólia entra em cartaz com “Há uma festa sem começo que não termina com o fim”, sempre às terças. Na sinopse, é possível ler: “Livro é árvore, verso já foi traço escrito na terra arada. Os verbos são passado e presente simultâneos. Nenhuma palavra termina em si mesma, os corpos também não”.

Logo, em um rito coletivo de festa e de teatro, o grupo questiona: como estarmos juntos novamente? Quatro artistas, tal qual páginas soltas de um livro, folheiam o tempo e convidam o público a percorrer um lugar, um ontem, uma vida, um agora, um país, um amanhã.

Serviço

Dias 10, 17, 24 e 31, às 19h30, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar 81, Praia de Iracema). Entrada: R$5 (meia) e R$10 (inteira), disponíveis no site da Sympla Bileto e nas bilheterias físicas do Dragão. Espetáculo acessível em Libras. Classificação: 16 anos.

Co.VIL

Legenda: A peça tem como premissa estabelecer um jogo cênico que envolve quem assiste, transportando o espectador para a cena Foto: Divulgação

Por meio da montagem, a turma manhã do Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT) 2019 traz à cena uma análise sobre a opressão velada das relações, com olhar direcionado para as diferentes camadas da sociedade. O recorte de um futuro distópico serve como cenário para tratar a relação entre opressor e oprimido, e no que pode desencadear essas relações.

A peça tem como premissa estabelecer um jogo cênico que envolve quem assiste, transportando o espectador para a cena, atravessando temas como racismo, luta de classes, LGBTQIA+fobia e genocídio. Co.VIL traz a música, a brasilidade, os questionamentos, as feridas e a crítica às opressões, ambicionando contribuir para a análise do eu e da sociedade.

Serviço

Dias 21, 22, 28 e 29, às 20h, no Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar 81, Praia de Iracema). Entrada: R$5 (meia) e R$10 (inteira), disponíveis no site da Sympla Bileto e nas bilheterias físicas do Dragão. Classificação: 14 anos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil