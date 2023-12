Ricardo Bacelar e Fagner lançam música e clipe de Natal

Como forma de marcar a celebração do Natal de 2023, o multi-instrumentista, produtor e cantor cearense Ricardo Bacelar disponibilizou no YouTube a canção e o clipe de “Festa de Natal”. A música traz a participação do cantor Fagner.

“Festa de Natal”, explica Ricardo, traz letra original — coescrita por ele e Manoela Bacelar — em cima de um pout-pourri de três clássicos natalinos dos Estados Unidos: “White Christmas”, “The Christmas Song” e “Santa Claus Is Coming To Town”.

Com a base sonora reconhecível dos acordes dos clássicos, a letra traz mensagens natalinas de amor e união. “Eu quero ver você / pegar na sua mão / sentir que a noite é nossa / hoje é festa de Natal”, cantam os artistas.

Além da participação criativa de Manoela, “Festa de Natal” tem nos backing vocals Maria e Sara Bacelar, filhas do casal. “Foi muito divertido, uma coisa em família, o que é o sentido do Natal”, destaca Ricardo.

O mais recente lançamento fecha um ano de muitos projetos para o cearense, que gravou em 2023 com nomes como Délia Fischer, Gilberto Gil, Roberto Menescal, Diogo Monzo e Leila Pinheiro, além de Fagner.

Para 2024, Ricardo adianta que irá lançar um álbum ao vivo que já gravou no Cineteatro São Luiz e, ainda, um disco em parceria com Leila Pinheiro. “Venho me dedicando a gravar álbuns e participações com várias pessoas diferentes. Estou me dedicando muito a construir esse catálogo de música brasileira de qualidade”, celebra.

Confira "Festa de Natal":