Conheça Rayane Fortes, cearense que conquistou os jurados no “The Voice Brasil” com voz e guitarra

“Pluralidade”. É essa a bandeira que Rayane Fortes busca sempre carregar consigo enquanto mulher, nordestina, guitarrista e cantora. A cearense vem angariando visibilidade inédita nas últimas semanas após conquistar os quatro jurados do “The Voice Brasil” com a voz e solos de guitarra.

Após apresentar para Michel Teló, Carlinhos Brown, Mumuzinho e Lulu Santos uma versão de “Trouble”, reconhecida na voz de Elvis Presley, a artista discursou sobre a busca por fugir de estereótipos. “Vim mostrar a pluralidade que existe no Nordeste. A gente toca jazz, toca blues também, existem mulheres que tocam guitarra e que cantam pra caramba", ressaltou.

Em entrevista ao Verso, Rayane compartilha momentos importantes do percurso de mais de 10 anos como artista e adianta passos futuros da carreira.

“Fora da curva”

“Eu dizia para minha mãe que iria contribuir de uma forma diferente para o mundo. Sentia isso quase como se fosse ancestral, mesmo, de outras vidas”, lembra a cearense. “Já sabia que seria algo fora da curva. Quando descobri que era música, dei tudo de mim”, avança.

Essa descoberta, ela explica, aconteceu entre o final da adolescência e o começo da vida adulta. Aos 17 anos, ela comprou a primeira guitarra e também ganhou o primeiro cachê artístico. O contato com a música, no entanto, foi ainda anterior.

“Minha irmã mais velha também é instrumentista, ela que me ensinou a tocar os primeiros acordes de violão. Minha irmã foi definitivamente a minha primeira inspiração e influência”, reconhece.

Disco, shows e marcos

A partir desta fase e até aqui, a artista construiu um percurso independente, lançando singles e circulando com shows pelo Ceará e pelo Brasil até alcançar a concretização do primeiro álbum autoral, “Atenta” (2021).

Os movimentos culminaram no que Rayane define como “um acontecimento”: a performance tocando “Anunciação” na guitarra durante o show do intervalo da final da Copa do Nordeste, em abril de 2022. À época, vídeo da apresentação da versão da música de Alceu Valença viralizou nas redes sociais.

“Foi uma movimentação de grande representatividade para a mulher nordestina, quebrando paradigmas e estereótipos. Quando eu estava lá, não era mais a Ray, era a mulher nordestina. Eu estava representando as mulheres”, celebra.

A voz e a guitarra

Estar com a guitarra em punho também foi um aspecto de destaque na participação da cearense no The Voice. “Ela é quase como se fosse um membro do meu corpo, já se tornou mesmo a identidade da Ray”, define a artista.

“Apesar de terem mulheres incríveis que tocam diversos instrumentos aqui no Ceará, ainda é incomum ver mulheres instrumentistas, que dominam o instrumento e mostram isso com empoderamento”, aponta.

Legenda: "É quase como se fosse um membro do meu corpo, já se tornou a identidade da Ray", diz a artista sobre a guitarra Foto: David Capibaribe / divulgação

“Consegui me impor como uma mulher que representa a pluralidade de estilos musicais que existem no Nordeste. Já fui para lugares como Minas Gerais, São Paulo, em que as pessoas me perguntavam se eu ia cantar forró. Foi muito importante ter dito aos jurados que existem outros estilos”, avalia.

Além da autoafirmação, a artista ressalta a importância de estar, também, representando uma cena nordestina e cearense. Não por acaso, a roupa usada por ela na audição foi assinada pelo estilista cearense Ivanildo Nunes e a guitarra foi produzida pelo luthier baiano Yuri Barreto. “Eu estava vestida de Nordeste da cabeça aos pés”, se orgulha.

“Tenho total consciência de que não sou só eu que sou boa no que faço. Estou só amplificando o recado de que a gente é foda, é bom no que faz e que existem tantas outras mulheres artistas e instrumentistas tão boas quanto eu aqui no Nordeste, que cantam e tocam de tudo”, atesta.

Planos futuros

O vídeo da audição de Rayane já ultrapassou a marca de 5 milhões de visualizações nas redes sociais. “Todos os dias eu tenho recebido novos seguidores, pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo”, celebra.

A cearense pretende aproveitar o momento de visibilidade para oferecer ao público, seja no Ceará ou pelo Brasil, uma série de shows especiais, além de outras novidades. “Planejo lançar músicas e fazer um feat com uma pessoa muito importante. Não posso dizer agora, mas em breve vocês vão saber”, instiga.

“Essa conquista não é só minha, é nossa, então quero compartilhar com vocês. Os meus próximos passos são os lançamentos de músicas, um possível disco… A gente está fazendo todos os planejamentos de forma cuidadosa”, adianta.

Rayane Fortes

