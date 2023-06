Para ler e sentir: livro reúne 80 poemas sobre os elementos da natureza

Se os elementos da natureza pudessem ser versos, como seria? A resposta possível está no livro "Rosa dos ventos", primeira publicação poética da jornalista e escritora cearense Ana Márcia Diógenes. A obra será lançada neste sábado (3), a partir de 11h, no Espaço Cultural Gilmar de Carvalho, no Passeio Público.

No total, 80 poemas transitam por experiências, sensações e trajetos nos quais a palavra se funde à natureza, e vice-versa. "Escutar sons da água no corpo/ balançar os próprios equilíbrios/ dançar acordes emergentes/ [a melodia invade os poros]", escreve a autora em uma das criações.

O ser humano e os próprios medos, projeções, vidas à margem, silêncios, abismos e impactos são a obsessão da escritora na literatura. Por sinal, entre os próximos passos dela, estão a edição e lançamento, entre 2023 e 2024, de dois livros de contos e um romance.

Ana Márcia Diógenes começou a escrever ainda na adolescência, embora deixando tudo na gaveta. Quando tomou a literatura como cotidiano, foi redescobrindo versos e prosas que contavam a própria trajetória, fazendo releituras e caminhando nos diferentes gêneros.

No posfácio do novo projeto, a poeta e professora mineira Sarah Munck Vieira destaca: “Ana Márcia Diógenes nos convida para um onírico acontecimento verbal: são as divagações do eu poético permeadas de liberdade e autoconhecimento. Na realização dos versos, o cotidiano nos arremessa para o voo".



Serviço

Lançamento do livro de poesia "Rosa dos ventos", de Ana Márcia Diógenes

Neste sábado (3),a partir de 11 horas, no Café Passeio - Espaço Cultural Gilmar de Carvalho (Praça dos Mártires, Centro - Fortaleza). Preço do livro: R$45,00. Contato com a autora por meio das redes sociais (instagram e facebook)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil