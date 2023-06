Público diverso, makes elaboradas e looks extravagantes passeiam nos corredores do DFB Festival

A 24ª edição do DFB Festival 2023 iniciou nessa quarta-feira (31) com uma programação diversa e palco para quem gosta de se expressar por meio da moda. Já tradicional, há quem espere o ano todo para planejar os looks a serem usados ao longo dos quatro dias do festival.

É tempo de tirar aquela peça que você acha que não combina no dia a dia, apostar em mistura de cores extravagantes, complementar a produção com uma make elaborada e mais artística. Pela estrutura montada no Centro de Eventos, é possível conferir de tudo um pouco.

A aposentada Jandira Damasceno, de 74 anos, produziu as próprias roupas e bolsas para o evento. O look escolhido do primeiro dia foi um vestido metalizado prata com babados discretos e decote em V. Para compor, ela usou um tênis branco com detalhes prateados.

Jandira Damasceno aposentada “Costuro de tudo, tenho uma confecção em casa. Penso no modelo, faço todas as medidas. Produzi os looks pra todos os dias do evento”.

Jandira conta que tem o sonho de trabalhar com moda desde a infância, inspirada na mãe que era costureira. “Acabei enveredando pra Geografia e fui professora por muitos anos”. O sonho ainda vive e, agora, ela estuda para prestar vestibular para Design de Moda.

Legenda: Jandira Damasceno produziu os próprios looks para ir ao evento Foto: Thiago Gadelha/SVM

Moda, gastrononia e cultura

Idealizador e diretor do DFB, Cláudio Silveira destaca que isso acaba por fomentar as diferentes estruturas da cadeia produtiva da moda. “É uma grande emoção ver toda essa diversidade e mistura no evento, as pessoas se preparam pra vir e isso é bom porque isso impulsiona cada confecção, estrutura e parte da cadeia da moda”.

Neste ano, o evento acontece no Centro de Eventos do Ceará com entrada gratuita. A estrutura, além das tradicionais salas de desfile, é composta por ambientes de descanso, espaço gastronômico, palco dos shows, stands do Mercado Criativo DFB e ativações de marcas com muitas áreas instagramáveis.

Esta é a primeira vez que o equipamento recebe o DFB e, conforme Cláudio, a montagem da estrutura foi uma grata surpresa.

Legenda: Programação inclui ainda o Mercado Criativo DFB, com micro e pequenos empreendedores Foto: Thiago Gadelha/SVM

Cláudio Silveira diretor do DFB “Na praia eu tinha que erguer tudo, desde o piso ao teto, aqui no Centro de Eventos é impressionante a estrutura, como nos recebem e como a gente consegue viabilizar tudo. Montamos aqui em cinco dias, na praia demorei 20 dias”.

No primeiro dia, coleções de Sanderson Amaral + Johnson Alves, 100%CE, Airplane Brasil, Liana D’Áfrika, Melk Zda e Almerinda Maria desfilaram nas passarelas.

Mercado criativo

Assim como nas outras edições, o Mercado Criativo DFB trouxe oportunidade para que micro e pequenos empreendedores exibam suas marcas e vendam os produtos. Um dos negócios presentes é a loja de moda praia Cor Praiana, pela primeira vez no evento, comandada por Mary e Yasmin Carvalho, mãe e filha.

Legenda: Yasmin e Mary, mãe e filha, comandam juntas a marca de moda praia Cor Praiana Foto: Thiago Gadelha/SVM

“Era um desejo antigo da minha filha abrir a loja. Ela idealizou essa questão de trabalhar com moda praia e veio a oportunidade de trabalhar no Centro Fashion, estamos lá desde 2017. Tudo é fabricado e idealizado por nós”, conta Mary.

A ideia da marca, conforme Yasmin, é ter estampas autorais e peças que remetam ao toque manual, mas com visual moderno. Além disso, elas priorizam o custo-benefício, proporcionando qualidade com um valor acessível.

O designer Marcelo Belisário apresenta, em uma exposição, peças suas produzidas a partir da técnica do upcycling, que consiste no reaproveitamento têxtil transformando em peças únicas e autorais.

Legenda: Marcelo Belisário usa a técnica do upcycling para produzir suas peças Foto: Thiago Gadelha/SVM

"Uso tecidos e peças de roupa que eu compro ou ganho, faço catalogação em lavanderias ou restos de materiais como couro, plástico, tudo que dê pra fazer uma peça de roupa vestível".

Há 10 anos, Marcelo aposta nisso no Studio Belisários, com vendas online pelas redes sociais.

Confira a programação do DFB Festival 2023

Desfiles:

Quinta-feira (1º)

18h30 - Norb Brand + Levi Santos

19h- Ahazando

19h30 - Club 99

20h - Sau + Sheila Morais

20h30 - Kallil Nepomuceno

21h - Vitor Cunha

21h30 - Lindebergue

Sexta-feira (2)

18h30 - Concurso dos Novos (UniAteneu, IFRN, UFC, UFMG)

19h - Cléber Lima

19h30 - Rendá por Camila Arraes

20h - Alix

20h30 - Bruno Olly

21h30 - Baba

Sábado (3)

18h30 - Concurso dos Novos (Unama, Unifor, UDESC, UFCA)

19h - QueirozBruno

19h30 - Erica Rosa

20h - Enel Coleção Energia

20h30 - Marina Bitu

21h - Dribbled

21h30 - David Lee

Shows:

Quinta-feira (1º)

16h-18h: Zito Maia

18h-19h30: show de Samba do Mar

19h30-21h30: Gandaia apresenta: Queens of Pop com Silas e Olivia Oliboni

21h30-22h30: show de Mumutante

22h30-02h: Gandaia convida: Bateu Team com Babita e Lucas

Sexta-feira (2)

16h-18h: Daniel Freire

18h-19h30: show de Berlim Tropical

19h30-21h30: Gandaia apresenta: Patricinha Funkeira, com Lia Pressler e Thigas

21h30-23h: show de The Dillas

23h-00h30: DJ Morr

00h30-02h: DJ Zulu (RJ)

02h-03h30: DJ Femo

Sábado (3)

16h-18h: AK (Ana Kethlen)

18h-19h30: show de Nayra Costa ft Rodrigo Lobbão

19h-21h30: Gandaia convida Houzeria com Miri'am e Lola

21h30-23h30: show de Iago Vital

23h30-00h30: DJ Savio Machado

00h30-02h: KVSH

02h: DJ Everon

Palestras:

Quinta-feira (1º)

14h30 – Edição especial Inova Moda Digital – Inverno 24 – Sala de desfile Areia - Apresentado pelo Senai Cetiqt (RJ);

Sábado (3)

14h30 - Descomplicando os negócios criativos - Protocolos simples e acessíveis transformados em aliados do sucesso – Mediado por Laizi Fracalossi – Sala de desfile Areia – Apresentado por APSV;

16h - Espíritos Do Tempo – Arte - Moda - Rua – Londres – Paris – Mediado por Mario Queiroz – Sala de desfile Areia;

17h - (APENAS PARA CONVIDADOS) – Momento beleza com Niina Secrets – Sala de desfile Areia - Apresentado pela Infinity + Eudora.

