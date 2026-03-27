Ator sul-coreano Lee Sang-Bo é encontrado morto aos 44 anos

O ator sul-coreano Lee Sang Bo foi encontrado morto na última quinta-feira (26), após a família do artista ter feito um chamado à polícia para encontrá-lo, conforme informações da mídia da Coreia do Sul.

Lee Sang Bo tinha 44 anos e pontos como a causa e as circunstâncias da morte estão sendo investigados.

A agência que representava o ator se posicionou nesta sexta-feira (27) afirmando que trabalha para confirmar detalhes sobre o caso.

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Em 2022, o sul-coreano foi acusado de dependência de drogas, mas foi inocentado após ser provado que ele fazia uso de medicações prescritas para um tratamento de saúde mental.

O caso afastou o ator do trabalho, mas ele retornou à atuação na série “Elegant Empire” (2023-2024).

Entre trabalhos de destaque de Lee Sang Bo, estão os k-dramas "Amor Cruel", "Miss Monte-Cristo" e "Private Lives".

Segundo o site de entretenimento OSEN, da Coreia do Sul, todas as postagens das redes sociais do ator foram apagadas, o que chamou a atenção do público.

Além do apagamento das fotos, o perfil também estava sem foto e com número de seguidores reduzido.