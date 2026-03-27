CAPTEI: Política Cor-de-Rosa ganha edição especial e evidencia novo protagonismo feminino
Iniciativa da Assalce reforça valorização feminina e consolida protagonismo no serviço público cearense
A Assalce, presidida pelo competente Luiz Edson, acatou a sugestão da servidora Virgínia Bastos e promoveu uma edição “high profile” do Política Cor-de-Rosa, onde protagonismo feminino é etiqueta obrigatória, na manhã da última terça-feira, 24.
No centro das atenções, Tainah Marinho Aldigueri apresentou um primeiro ano de atuação com assinatura própria: ações sociais com entrega real e presença que foge do protocolar.
Quinze (15) servidoras da Alece foram homenageadas por suas trajetórias profissionais de excelência e pelo desenvolvimento de projetos de destaque dentro da instituição, reforçando o compromisso da Assalce com o reconhecimento de talentos e lideranças femininas no ambiente de trabalho.
Ângela Gurgel recebeu homenagem sob holofotes. À frente do Núcleo de Documentários da Sistema Alece de Comunicação, vem consolidando uma trajetória onde conteúdo é poder e narrativa é legado.
Com direito a homenagens, reflexões e uma curadoria afinada de lideranças femininas, o evento reforçou o novo código da alta gestão pública: sensibilidade é ativo político, e protagonismo feminino, definitivamente, saiu do bastidor.
Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira e Alece: