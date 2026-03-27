CAPTEI: Política Cor-de-Rosa ganha edição especial e evidencia novo protagonismo feminino

A Assalce, presidida pelo competente Luiz Edson, acatou a sugestão da servidora Virgínia Bastos e promoveu uma edição “high profile” do Política Cor-de-Rosa, onde protagonismo feminino é etiqueta obrigatória, na manhã da última terça-feira, 24.

Legenda: Luís Edson e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira e Alece

Legenda: Virginia Bastos Foto: LC Moreira

No centro das atenções, Tainah Marinho Aldigueri apresentou um primeiro ano de atuação com assinatura própria: ações sociais com entrega real e presença que foge do protocolar.

Legenda: Tainah Aldigueri Foto: LC Moreira e Alece

Legenda: Homenageada Foto: LC Moreira

Quinze (15) servidoras da Alece foram homenageadas por suas trajetórias profissionais de excelência e pelo desenvolvimento de projetos de destaque dentro da instituição, reforçando o compromisso da Assalce com o reconhecimento de talentos e lideranças femininas no ambiente de trabalho.

Legenda: Analice Falcão e Bia Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Natercia Rios Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Foto: LC Moreira e Alece

Ângela Gurgel recebeu homenagem sob holofotes. À frente do Núcleo de Documentários da Sistema Alece de Comunicação, vem consolidando uma trajetória onde conteúdo é poder e narrativa é legado.

Legenda: Tainah Aldigueri, Ângela e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira e Alece

Legenda: Janaína Gouveia, Helenir Medeiros, Ana Célia, Ângela Gurgel, Vinicius Bozzo e Marcelo Alves Foto: LC Moreira e Alece

Com direito a homenagens, reflexões e uma curadoria afinada de lideranças femininas, o evento reforçou o novo código da alta gestão pública: sensibilidade é ativo político, e protagonismo feminino, definitivamente, saiu do bastidor.

Legenda: Beatriz Medeiros Foto: LC Moreira e Alece

Veja as fotos da movimentação do evento captadas por LC Moreira e Alece:

Legenda: Analice Falcão Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Célia e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira e Alece

Legenda: Luís Edson e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Geini Diógenes Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Chaves Foto: LC Moreira e Alece

Legenda: Homenageada Foto: LC Moreira e Alece

Legenda: Jerítza e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Célia, Virginia Bastos e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada Foto: LC Moreira

Legenda: Cybelle Campos e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageada Foto: LC Moreira e Alece

Legenda: Ângela Gurgel e Bia Medeiros Foto: LC Moreira e Alece

Legenda: Homenageada Foto: LC Moreira e Alece

Legenda: Homenageada Foto: LC Moreira e Alece

Legenda: Homenageada Foto: LC Moreira e Alece