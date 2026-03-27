Pai solo aos 15, Douglas Santos conta história em livro após perder companheira em Tianguá

O jovem cearense Douglas Santos, que se tornou pai aos 15 anos e enfrentou a perda da companheira pouco depois, lançou o livro "Papai Solo: Uma História de Amor, Dor e Coragem", no qual narra a própria trajetória marcada por responsabilidade precoce, luto e superação.

A obra reúne relatos escritos entre 2022 e o fim de 2025, após a história ganhar repercussão em reportagem do Diário do Nordeste e alcançar veículos nacionais e internacionais, incluindo o portal britânico The Sun.

No livro, Douglas revisita momentos vividos ao lado de Ester Cristina Madureira, com quem teve o filho Erick Dylan ainda na adolescência. A jovem morreu em 2021 após complicações de saúde, deixando o então adolescente responsável pela criação do filho.

Escrita como forma de reconstrução

Douglas começou a escrever sobre a própria história em 2022, transformando memórias em textos que, segundo ele, serviram também como processo de enfrentamento do luto. O material foi concluído no final de 2025 e organizado em formato de livro com 208 páginas, incluindo registros fotográficos ao lado do filho.

A obra teve revisão e produção editorial assinadas por Breno Nunes, especialista em marketing digital, e está disponível em versão física e e-book pela Amazon.

Douglas afirma que o processo de escrita exigiu reviver momentos difíceis. “Não foi fácil revisitar cada fase de dor que vivi. Fiz o livro pensando no meu filho e também como forma de mostrar a outras pessoas que passam pela gravidez na adolescência que é possível seguir em frente”, disse.

Rotina entre trabalho e criação do filho

Legenda: Jornal britânico The Sun chegou a contar a história de Douglas Santos. Foto: Reprodução/The Sun.

Nos últimos anos, Douglas passou a atuar como influenciador digital, com produção de conteúdo voltado à rotina com o filho. Ele soma mais de 421 mil seguidores no Instagram e cerca de 391 mil no TikTok, além de manter um canal no YouTube com vídeos sobre o desenvolvimento da criança.

A renda vem de parcerias com marcas locais e nacionais, além de trabalhos publicitários e fotográficos.

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Mesmo com a visibilidade, ele relata que a criação do filho segue sendo um desafio diário. "Criar um filho sozinho exige estrutura. Ainda conto com apoio da minha família e dos avós maternos dele para conseguir conciliar trabalho e rotina”, afirmou.

História marcada por perdas e responsabilidades

Natural de Tianguá (CE), Douglas conheceu Ester aos 14 anos, ainda na escola. O relacionamento evoluiu rapidamente e resultou na gravidez do filho do casal.

Após o nascimento de Erick Dylan, em 2018, os dois chegaram a morar juntos e dividir responsabilidades. Douglas trabalhava e buscava oportunidades para sustentar a família.

Em junho de 2021, Ester começou a apresentar sintomas como dores no peito e falta de ar. Após atendimentos médicos, o quadro foi inicialmente associado à ansiedade. Dias depois, ela sofreu uma parada cardíaca e morreu em 20 de julho daquele ano.

Aos 17 anos, Douglas passou a lidar simultaneamente com o luto, a criação do filho e a conclusão dos estudos.

Serviço

"Papai Solo: Uma História de Amor, Dor e Coragem"

Formato: físico ou e-book (208 páginas)

Venda: Amazon ou via instagram