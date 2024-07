Mãe dos atores Selton e Danton Mello morre aos 83 anos

Selva Aretuza Figueiredo Melo, mãe dos atores Selton e Danton Mello, morreu nesta quarta-feira (17), aos 83 anos. A informação foi compartilhada por Selton em suas redes sociais. "Conheci a maior dor do mundo, mas enxergo além. Sigo minhas missões combinadas com minha rainha. Nossos planos seguem intactos", escreveu o ator.

Nascida em Nepomuceno, em Minas Gerais, Selva sofria de Alzheimer, doença que inspirou Selton a escrever a biografia "Eu me lembro". O livro foi lançado neste ano.

"Minha mãe partiu para voos infinitos. Encerrou sua missão absurdamente linda na Terra, mas sua missão maior é eterna e extraordinária. O que de fato move a vida é invisível aos olhos. Minha mãe partiu para outro lugar, mais bonito, mais à altura de sua grandeza", continuou o intérprete de Chicó, de 'O Auto da Compadecida' (2000).

'Me preparou para tudo, inclusive, para sua partida', escreveu Selton

O artista aproveitou o momento para ressaltar a conexão que tem com a mãe. "A pessoa mais importante da minha vida. Me amparou, protegeu, ensinou, guiou, me deu asas, me incentivou, me apoiou e, principalmente, me preparou para tudo, inclusive, para a sua partida", disse ele.

Não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

Mensagens de apoio

A publicação de Selton foi comentada por várias celebridades que manifestaram pesar pela perda de Selva. "Selton, querido. Que imensidão essa mãe. Todo carinho daqui", escreveu a atriz Letícia Colin. "Todo meu amor, Selton, querido. Te abraço", disse a também atriz Maeve Jinkings.

Ingrid Guimarães aproveitou a oportunidade para lembrar o ator do cuidado que ele teve com a mãe ao longo da vida. "Todo mundo sabe o amor e o cuidado que você teve com ela a vida toda. Reverenciar os pais é a grande sabedoria. Meus sentimentos ao seu Dalton e ao Danton Mello", escreveu ela.