Web celebra encontro de Lázaro Ramos, Wagner Moura, Selton Mello, Vladimir Brichta e Humberto Carrão

Os atores Lázaro Ramos, Wagner Moura, Selton Mello, Vladimir Brichta e Humberto Carrão se reuniram em um bar no centro do Rio de Janeiro, no sábado (30), e compartilharam nas redes sociais registros do encontro

O momento acabou sendo muito celebrado por outras celebridades e fãs dos artistas. “Só o encontro já rende prêmio”, escreveu Tatá Werneck na publicação de Lázaro.

“Eu fecho um filme aí”, publicou Ingrid Guimarães. “Turma boa! Saudades”, disse Drica Moraes. “Épico”, escreveu Cleo.

Detalhes do encontro também foram publicados por Selton Mello, que ainda mostrou ele, Wagner e Humberto se divertindo em um karaokê. A atriz Bella Camero também aparece nos registros.